МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Крым ожидает участия китайской делегации в Ялтинском экономическом форуме в 2019 году, сообщил РИА Новости региональный вице-премьер — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

"Мы ожидаем активного участия Китая в очередном Ялтинском международном экономическом форуме в 2019 году", — сказал вице-премьер. Он добавил, что Крым заинтересован в китайских инвестициях в экономику полуострова.

"Наше взаимодействие в рамках Ялтинского форума формирует систему новых экономических связей, которые будут полезны республике. Крым, в свою очередь, планирует активное участие в выставках, которые состоятся в Китае в следующем году. Мы также намерены взаимодействовать с китайскими партнерами для того, чтобы обеспечить режим наибольшего благоприятствования развитию туристического бизнеса", — заявил Мурадов.

Пятый Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму 17-21 апреля. На него приглашены более 3 тысяч участников из 100 стран. Особыми гостями форума организаторы намерены объявить делегации из Франции и Сирии.