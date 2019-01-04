БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв /ПРАЙМ/. Аналитики, опрошенные Центральным банком Аргентины, ожидают ослабления национальной валюты к концу 2019 года до 48,3 песо за доллар, говорится в докладе ЦБ страны.

Аргентинский песо подешевел в два раза по отношению к доллару в 2018 году, следует из данных Центрального банка страны. Если 28 декабря 2017 года курс составлял 18,83 песо за доллар, то в последний финансовый день текущего года (28 декабря) — 37,80 песо за доллар.

В начале 2019 года национальная валюта продолжила ослабление.

"Аналитики ожидают, что в январе 2019 года курс в среднем будет составлять 39,3 песо за доллар, а в декабре 2019 года — 48,3 песо за доллар", — отмечается в докладе ЦБ Аргентины.