ПЕНЗА, 4 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Пензенская область в этом году планирует принять официальные делегации из четырех провинций Китая для обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества, сообщил РИА Новости губернатор области Иван Белозерцев.

"В рамках подписанных соглашений с провинциями — участниками формата "Волга-Янцзы" возможны визиты делегаций провинций Цзянси, Аньхой, Сычуань, Хубэй в 2019 году", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подписаны соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с рядом провинций Китая, но наиболее эффективное взаимодействие уже ведется с представителями бизнеса таких провинций, как Шэньси и Хэйлунцзян.

В частности, по его словам, в регион запланирован визит представителей компании "Харбинская электрическая корпорация" для осмотра производственных площадок под совместные инвестиционные проекты. Белозерцев пояснил, что в декабре 2018 года в ходе визита пензенской делегации в Китай с представителями этой китайской компании обсуждались вопросы по развитию совместных проектов в области сельского хозяйства и локализации производства сельскохозяйственной техники.

Механизм по развитию партнерских отношений между регионами Приволжского федерального округа РФ и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР (формат "Волга-Янцзы") действует с 2013 года. За короткий срок этот формат стал эффективным механизмом российско-китайского межрегионального сотрудничества.