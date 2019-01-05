МОСКВА, 5 янв /ПРАЙМ/. Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил, что он подготовил резолюцию, направленную против решения министерства финансов США снять санкции с подконтрольных бизнесмену Олегу Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сообщает издание Daily Beast.

В декабре минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированными.

"Я делаю это не потому, что решил, что конгрессу следует принять меры против этого соглашения (по снятию санкций — ред.) — пока что я не пришел к такому решению, — а чтобы сохранить процедурные возможности для внесения такой резолюции, если она понадобится", — приводит издание слова Шумера.

Он отметил, что конгрессмены продолжат рассматривать основания для решения администрации Дональда Трампа снять санкции с подконтрольных Дерипаске компаний.

Если Шумер решит подать эту резолюцию, потребуется простое большинство в обеих палатах конгресса для того, чтобы резолюция попала на стол к президенту. "Трамп, скорее всего, отвергнет резолюцию, поэтому конгрессменам придется собрать достаточно голосов, чтобы обойти президентское вето", — пишет издание.

Член палаты представителей Стени Хойер заявил изданию, что "демократы рассмотрят все возможные варианты по этому важному вопросу".

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлялись, в последний раз — до 21 января.