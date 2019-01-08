КИЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Топ-100 госкомпаний Украины в первом полугодии 2018 года получили прибыль в 21,5 миллиарда гривен (около 767 миллионов долларов по текущему официальному курсу), что почти на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает во вторник пресс-служба Минэкономразвития Украины.

"По результатам шести месяцев 2018 года 100 крупнейших госкомпаний в целом получили чистую прибыль в размере 21,5 миллиарда гривен, что почти на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года — почти на 15,5 миллиарда гривен (553 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

По данным МЭРТ, основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата портфеля, стало уменьшение объемов чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины", который составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля компаний. Так, в первом полугодии 2018 года его чистая прибыль уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3%, то есть с 27,7 миллиарда гривен (989 миллионов долларов) до 11 миллиардов гривен (около 400 миллионов долларов).

Сообщается, что существенная часть снижения показателя связана также с ростом ущерба ПАО "Укртрансгаз", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", с 1,6 миллиарда гривен (57 миллионов долларов) до минус 18,3 миллиардов гривен (653 миллиона долларов).

Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика.

Сообщается, что на сегодня на Украине насчитывается 3364 предприятия государственного сектора, из которых работают только 1594. Сумма активов портфеля 100 крупнейших государственных предприятий составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих государственных предприятий на Украине.