ПЕКИН, 10 янв /ПРАЙМ/. Китай и США заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов, говорится в сообщении министерства коммерции КНР по итогам состоявшихся двусторонних торговых консультаций в Пекине.

"Стороны провели обстоятельный, тщательный обмен мнениями по торговым и структурным вопросам, волнующим обе стороны, повысили уровень взаимопонимания, заложили основу для решения вопросов, интересующих обе стороны", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что стороны договорились поддерживать тесный контакт.

Двусторонние переговоры КНР и США на уровне заместителей министров по торгово-экономическим вопросам стартовали в понедельник, они были запланированы на 7-8 января, однако, как отметили ряд СМИ со ссылкой на американских чиновников, продолжились и 9 января. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

Переговоры состоялись после того, как в начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США.

Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.