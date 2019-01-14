МЕХИКО, 14 янв /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник об увеличении сразу в четыре раза стоимости криптовалюты петро — до 36 тысяч суверенных боливаров за единицу.

"Я решил в начале года для динамики борьбы с экономической войной установить стоимость петро в 36 тысяч боливаров, а минимальную зарплату – в половину петро, то есть 18 тысяч боливаров", — сказал Мадуро в ходе своего выступления перед Национальным учредительным собранием. Его заявления транслируются в YouTube.

Ранее минимальная зарплата составляла 4,5 тысячи суверенных боливаров. Новая зарплата начнет применяться уже с 15 января для всех госслужащих.

Петро была выпущена в оборот с 20 февраля 2018 года. Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Изначально Мадуро определил стоимость одного петро в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов.