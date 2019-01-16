МЕХИКО, 16 янв /ПРАЙМ/. Заместитель министра экономики Мексики Лус Мария де ла Мора заявила в среду об интересе Великобритании к вступлению в соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП-11).

"Да, есть интерес других стран, таких, как Таиланд, Южная Корея и даже Великобритания, которая уже заявила о своем интересе стать частью ТТП. Мне кажется, что причиной этого интереса является то, что соглашение идет в авангарде условий и правил, которые делают более эффективной торговлю товарами и услугами, инвестиции, технологический обмен, инновации. Оно дает альтернативу системе многосторонней торговли и протекционистским попыткам, которые пытаются построить барьеры вместо того, чтобы создавать мосты", — заявила де ла Мора на пресс-конференции в Мехико.

Соглашение о ТТП-11 вступило в силу 30 декабря. Первоначально оно было подписано в 2016 году, тогда его участниками стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП, CPTPP), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили.

По словам замминистра, сейчас международная торговля является объектом атаки со стороны основного игрока — США, которые хотят установить для себя более выгодные условия. "Мне кажется, что соглашение ТТП – это прекрасный сигнал со стороны таких стран, как Япония, которая смогла взять на себя лидерство в этой организации и создать альтернативу", — заявила да ла Мора.

Замминистра сказала, что ТТП работает по правилам уже будущей торговли. "Это лучшие правила, отвечающие на реальность международной торговли сегодня и показывающие, куда должна развиваться система. США вышли из соглашения, но там раздаются голоса, которые просят вернуться в это соглашение, есть голоса в международной системе, которые говорят, что ТТП может стать стартовым пунктом для модернизации всей системы торговли", — отметила она.

В свою очередь, глава отдела Азии и Океании Мексиканского предпринимательского совета по внешней торговле (COMCE) Серхио Лей Лопес заявил о возможности присоединения и других стран мира к ТТП. "Если КНР и Индия захотят вступить в ТТП – добро пожаловать. Если США захотят вернуться – тоже добро им пожаловать", — отметил он.