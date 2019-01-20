ВАШИНГТОН, 20 янв /ПРАЙМ/, Григорий Дубовицкий. В воскресенье исполняется два года с момента вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа, в предвыборной программе которого был пункт о налаживании отношений с Россией.

РИА Новости вспоминает, чего удалось и не удалось добиться главе американской администрации в отношениях с Россией за первую половину своего президентского срока, а эксперты анализируют, кто и что мешает нынешнему президенту США и стоит ли ждать улучшений.

ПРЕЗИДЕНТ, ОБРЕЧЕННЫЙ НА КОНФЛИКТ

Еще до вступления Трампа в должность и даже до его победы на выборах российско-американским отношениям был нанесен серьезный удар в связи с так называемым делом о "вмешательстве России в выборы" в США. Самого Трампа при этом прямо обвиняли в "сговоре с Россией". Все это изначально поставило президента в позицию оправдывающегося и без пяти минут подследственного, а Белый дом оказался лишен возможности для маневра в диалоге с Кремлем. В результате риторика Вашингтона свелась к ультиматумам, которые в США предпочитают называть "желанием увидеть реальные перемены в политике России для ее соответствия международным нормам".

Справедливости ради стоит отметить, что Трамп и не обещал, что добьется такого улучшения, а лишь выражал в этом заинтересованность: ("разве не было бы здорово поладить с Россией?"). На встречах с избирателями ему было удобно обвинять Барака Обаму и его предшественников в ухудшении отношений с Россией ("при мне ситуация с Крымом не произошла бы!"). Но заняв Овальный кабинет, Трамп сам оказался в положении, когда не все от него зависит.

Например, невозможно было ожидать от новой администрации резкой смены курса относительно Крыма и ситуации в Донбассе, что с 2014 года стало причиной введения антироссийских санкций со стороны США и их союзников. В случае победы демократов на выборах все эти ограничения тоже бы остались в силе и, возможно, стали бы еще масштабнее, во всяком случае Хиллари Клинтон обещала это сделать. Но заподозренному в сговоре президенту-республиканцу пришлось доказывать свою невиновность путем демонстративного обострения отношений с Россией, чтобы потом с гордостью заявить: "Никто не вел себя с Россией жестче, чем я!".

САММИТ ВОПРЕКИ

В Москве изначально понимали всю сложность ситуации, в которой оказался Трамп, и терпеливо ждали, когда он сформирует свою команду, сформулирует политику на российском направлении и найдет, наконец, возможность для встречи на высшем уровне.

В 2017 году полноформатный саммит лидеров так и не случился, состоялись лишь небольшие встречи на полях G20 и АТЭС. Поэтому большие надежды возлагались на общение Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Хельсинки в июле 2018 года.

К этому времени внешнеполитическая команда американского президента существенно обновилась: на место умеренных госсекретаря Рекса Тиллерсона и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера пришли "ястребы" Майк Помпео и Джон Болтон соответственно. Последний был хорошо известен в Москве как один из идеологов выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.

Кроме того, в Вашингтоне полным ходом шло "российское расследование", в рамках которого спецпрокурор Роберт Мюллер в феврале 2018 года предъявил обвинения более чем 10 россиянам и трем компаниям из РФ. Попутно минфин США продолжал вводить под разными предлогами санкции против других российских граждан и организаций, угрожая ими и деловым партнерам России. Именно такую тактику американские власти давно применяют в отношении Ирана и КНДР, пытаясь сделать из них "страны-изгои".

На этом фоне выделялось "дело Скрипалей", которое в Вашингтоне использовали как предлог для самой массовой в истории двусторонних отношений высылки российских дипломатов (около 60 человек) и закрытия генконсульства РФ в Сиэтле. Россия ответила закрытием генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Тем не менее саммит лидеров, как показалось, прошел в позитивной атмосфере – враждебности друг к другу в риторике и поведении президентов не прослеживалось. "В целом мы довольны нашей первой полноформатной встречей. Мы хорошо поговорили и стали лучше понимать друг друга", — рассказал Путин на совместной пресс-конференции.

Лидеры дружно отвергли обвинения в "сговоре" и "вмешательстве" в выборы, сообщили о желании продолжать контакты на различных уровнях и разъехались. На прощание Путин подарил Трампу футбольный мяч и сообщил, что "теперь мяч на его стороне". Никаких документов по итогам саммита подписано не было, но этого и не планировалось.

Впрочем, и то, о чем вроде бы договорились президенты, прежде всего, поддержание диалога и регулярные контакты, до сих пор остается нереализованным. Это и не удивительно с учетом того, что началось сразу после встречи глав государств.

ЯЗЫК САНКЦИЙ И УЛЬТИМАТУМОВ

Оппоненты Трампа обрушились на него с жесткой критикой еще до окончания саммита. "Только что вы видели самую позорную пресс-конференцию президента США в истории", — сказал ведущий телеканала CNN, как только Трамп спустился с подиума в Хельсинки.

Особое возмущение демократов вызвало то, что Трамп некоторое время общался с Путиным один на один без своих помощников. В конгрессе даже стали поговаривать о том, чтобы вызвать для показаний переводчика президента – такой унизительной акции по отношению к главе государства в США ранее не случалось, однако от этой идеи до сих пор не отказались.

Свежая волна обвинений в предательстве Трампом национальных интересов вынудила администрацию США ввести новые санкции против России в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки…").

На сей раз американские чиновники проявили изобретательность: они не стали выдвигать традиционные обвинения в связи с ситуацией в Крыму, на Украине или в Сирии, а вспомнили "дело Скрипалей", заявив, что Россия нарушает закон США "О контроле за химическим и биологическим оружием" (ранее в таком обвиняли лишь КНДР). Первый пакет санкций США ввели в августе, а властям РФ предъявили ультиматум: либо они до ноября раскрывают информацию и дают доступ к своим химическим объектам, либо будут новые рестрикции. Доводы Москвы о том, что все химоружие в РФ уже уничтожено и это подтвердили эксперты ОЗХО, во внимание приняты не были.

Второй пакет санкций на сегодняшний день так и не введен — администрация США воспользовалась лазейкой в законе CAATSA, который разрешает ей взять время для выработки таких мер. В теории они могут быть одними из самых жестких, которые применяли американские власти к России: запрет американским банкам выдавать кредиты, препятствование предоставлению ей международных займов, запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий, запрет на любой импорт из РФ, в том числе нефти и нефтепродуктов. Таким образом в Белом доме заняли удобную позицию, повесив "дамоклов меч" новых санкций над Россией и прикрывшись им от нападок в конгрессе. Впрочем, и то, и другое слабо помогает Трампу.

С одной стороны, ни ультиматумы, ни санкции не приводят к изменению политики РФ, а диалог, путем которого можно было бы сдвинуть дело с мертвой точки, фактически заморожен по инициативе США.

С другой стороны, после проигрыша республиканцев в ноябре на выборах в палату представителей администрацию Трампа и его лично в ближайшие два года, до следующих выборов, ждут очень непростые времена. Противники президента уже открыто говорят о возможности импичмента, правда, не из-за "сговора", а в связи с "воспрепятствованием правосудию". Против Трампа готовится дать показания его бывший адвокат Майкл Коэн, который утверждает, что президент лично приказывал ему давать ложные показания в конгрессе о проекте Trump Tower в Москве, который якобы обсуждался еще до избрания Трампа.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

Гораздо большую обеспокоенность у России, а также у европейских стран вызывает перспектива выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о чем в конце прошлого года заявили в Вашингтоне. Само заявление было обставлено в традиционном для американской администрации ключе: госсекретарь Помпео выступил с набором старых обвинений в адрес Москвы, которая якобы нарушает договор, и предъявил ультиматум – до 2 февраля Россия должна под контролем США уничтожить ракету 9м729. По утверждениям американской стороны, дальность этой ракеты превышает разрешенные ДРСМД 500 километров, Россия это отрицает и выдвигает встречные обвинения.

Прошедшая 15 января в Женеве встреча дипломатов двух стран закончилась безрезультатно: американцы вновь повторили свои требования и отказались обсуждать аргументы российской стороны. Как сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, еще до проведения каких-либо обсуждений по этой проблеме представители Вашингтона уведомили Москву, что считают вопрос о выходе США из ДРСМД решенным.

Если это произойдет, ДРСМД станет вторым после договора о ПРО основополагающим документом в сфере стратегической стабильности, который прекратит свое существования по инициативе США. Неизвестной пока остается судьба третьего соглашения – Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который заканчивает свое действие в 2021 году. Пока никаких внятных предложений на этот счет из Белого дома не поступало, консультации с Москвой американцы вести не спешат. Но все громче звучат в Вашингтоне голоса тех политиков, которые считают нецелесообразным дальнейшие ограничения американских ядерных сил.

Трамп и его администрация придерживаются похожих взглядов – новый оборонный бюджет страны предполагает дальнейшее серьезное усиление ядерной триады США. Именно на нее планируют опираться в Вашингтоне в противостоянии с Москвой и Пекином, которых в недавно принятых доктринах открыто называют противниками и соперниками Америки.

Опубликованный в четверг обзорный доклад о политике США в области ПРО прямо не обозначает Россию и Китай врагами, но предусматривает помимо прочих мер изучение возможностей по размещению оружия в космосе (ранее об этом говорили лишь на пике "холодной войны"). Представляя документ, Трамп не стал ограничиваться упоминанием угроз со стороны Ирана и КНДР, а пообещал, что США будут готовы пресечь ракетный удар со стороны любой страны, в любом месте и в любое время. В Москве это расценили как готовность к превентивному удару и призвали не допустить новой гонки вооружений. Но, судя по тональности высказываний Трампа и чиновников Пентагона, вопрос о дальнейшем развитии ПРО уже решен.

ПОЛИТИКА БЕЗ РУЛЯ И ВЕТРИЛ

Опрошенные РИА Новости эксперты в целом сходятся во мнении, что политика США в отношении России определяется не столько Трампом, сколько его советниками и конгрессом. По их мнению, ожидать улучшения двусторонних отношений с учетом твердых позиций Москвы и Вашингтона не приходится.

"Политика в отношении России при Трампе довольно необычна. В качестве кандидата и президента господин Трамп в общих словах говорил об улучшении отношений с Россией. Важное исключение из этого заключалось в резком противодействии проекту "Северный поток-2". Но несмотря на взгляды президента, политика его администрации жестче в отношении России, будь то в усилении санкций или поставках вооружения на Украину", — сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его словам, авторство такого жесткого курса в отношении России принадлежит старшим советникам по национальной безопасности и конгрессу. Как считает эксперт, это понимают в Кремле и потому "не критикуют Трампа так же резко, как внешнюю политику США".

"Старшие советники президента и конгресс едины в том, что отношения с Москвой не могут улучшиться, пока Кремль продолжает агрессивную политику, которая работает против важных американских интересов – это и продолжающаяся война на Украине, и нарушение РСМД и другие соглашения о контроле над вооружениями, вмешательство в иностранные выборы. Если такая политика будет продолжаться, политика США (в отношении РФ — ред.), скорее всего, будет еще больше ужесточаться", — полагает Хербст.

Политолог Ольга Оликер так же отмечает разрыв между анонсированным желанием Трампа улучшить отношения с Россией и их фактическим ухудшением.

"Я бы охарактеризовала политику администрации Трампа в отношении России как нечто без руля и ветрил… Хотя президент и высказывал желание улучшить отношения, он не смог сформулировать цели этого улучшения, а фактически обратил вспять прогресс в тех областях, которые были традиционными путями для сотрудничества", — считает Оликер, которая возглавляет программы Европы и Центральной Азии Международной кризисной группы в Вашингтоне.

В качестве примера она указывает на выход США из ДРСМД и "кажущаяся двойственность" в плане продления СНВ-3.

"Мне кажется, что если отношения и будут улучшаться, то позитивные шаги и усилия по ограничению и исправлению ущерба должны будут исходить из Москвы. Я не думаю, что можно ожидать компромисса или смягчения со стороны США при том положении вещей, которое есть", — полагает эксперт.

Директор Института глобальной политики в Вашингтоне Паоло фон Ширак указывает, что политика Трампа в отношении России толком не сформулирована.

"За исключением теплых и примирительных (но довольно расплывчатых) слов, произнесенных Трампом во время президентской кампании 2016 года, похоже, нет конкретной повестки дня… Существуют большие трудности в разработке более широкой двусторонней повестки из-за облака, созданного длительным расследованием Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года. Очень трудно запустить какую-либо крупную инициативу, пока это тяжелое облако не исчезнет. Если Мюллер придет к выводу, что там ничего нет или очень мало, то это может дать толчок улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Но если появятся серьезные обвинения, то и без того сложная ситуация станет намного хуже", — считает эксперт.

ГОДЫ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

"Российское расследование" в США, "ястребы" из администрации и личность самого Трампа хотя и оказывают существенное влияние на отношения двух стран, но являются для них лишь фоном, хотя и важным. Политика 45-го президента США в отношении России не является чем-то исключительным. Лозунги "Америка превыше всего", "Сделаем Америку снова великой" и "Мир через силу" — это не ноу-хау Трампа, а пересказ того, чем занимались многие другие лидеры США.

При любой американской администрации между странами сохраняются принципиальные расхождения по ключевым международным вопросам, в которых Россия играет заметную роль, в первую очередь по стратегической стабильности. Трамп добавил к ним еще и соперничество в энергетике, что логично вытекает из общего стремления США доминировать в этой области на мировом рынке.

Собственно американский истеблишмент и не скрывает, что стоит за причиной ухудшения двусторонних отношений – политика России. Проблема лишь в том, что стороны по-разному понимают и оценивают ее. В Москве считают, что Россия отстаивает свои интересы, а в Вашингтоне убеждены, как и в годы холодной войны, что Москва несет угрозу всему западному миру.

В декабре посол РФ в США Анатолий Антонов назвал 2018 год "годом упущенных возможностей", поскольку в Вашингтоне фактически отказывались от диалога с Москвой. При сохранении нынешнего положения дел такая характеристика может стать применимой не только к годам президентства Трампа, но и его преемников.