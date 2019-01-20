ВАШИНГТОН, 20 янв — ПРАЙМ. Два года исполняется в воскресенье с момента инаугурации президента США Дональда Трампа.

На середине своего четырехлетнего срока Трамп воюет по всем фронтам — с элитой американского общества и с оппозиционными демократами, с союзниками и потенциальными противниками в мире.

Приходя к власти, Трамп обещал снизить налоги и добиться быстрого экономического роста, "поладить" со всеми странами мира, разгромить террористов в Сирии и на всем Ближнем Востоке, в корне пересмотреть торговые договоры США и выйти из Парижского соглашения по климату, и, наконец, построить стену во всю длину границы США с Мексикой.

Даже самые ярые сторонники вряд ли согласятся с утверждением Трампа, что он является самым успешным президентом в американской истории. При этом у него накопилось немало выполненных обещаний. Правда, в основном благодаря тому, что в первые два года обе палаты конгресса контролировали однопартийцы Трампа — республиканцы.

Однако были и болезненные провалы. Трамп встречает середину президентства в обстановке резких нападок, рекордного по времени противостояния с конгрессом по бюджету и бесконечного "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера, которое буквально заполонило американскую повестку дня последних лет и не дает говорить по существу ни о каких других успехах и провалах. Действующий президент также не улучшил ситуацию с ростом цен на медицину, который волнует американцев больше, чем Россия, КНДР, Мюллер и выборы вместе взятые. И, конечно, не построил стену на границе. Однако у Трампа есть и повод для гордости — экономика.

ПОДЪЕМ И ТУЧИ НА ГОРИЗОНТЕ

Трамп шел на выборы как кандидат от бизнеса. Он добился от конгресса резкого снижения налога на прибыль. И хоть это и не помогло вернуть из-за рубежа триллионы долларов прибыли американских корпораций, однако бизнес-климат действительно улучшился, а во II-III кварталах 2018 года экономический рост временами превышал 4% годовых. Безработица держится на минимуме последних десятилетий. Простые американцы не получили таких выгод, как бизнес, но тоже стали платить меньше налогов, а это поддержало потребительский спрос.

При этом Трамп не продлил полномочия председателя ФРС Джанет Йеллен и сразу начал конфликтовать с собственным выдвиженцем на этот пост Джеромом Пауэллом. Трамп небезосновательно заявляет, что политика постепенного повышения учетной ставки обрушивает биржевые индексы и вредит росту в целом. Правда, Трамп и сам приложил руку к резкому спаду биржи в декабре 2018 года, де-факто организовав бюджетный кризис из-за финансирования пограничной безопасности.

Стоит отметить, что будущее для США не безоблачно: спада ВВП не было уже 10 лет, со времен "великой рецессии", а цикличный характер экономики говорит, что рано или поздно это произойдет. И Трамп здесь — не только решение проблемы, но и ее часть. Впрочем, влияние президента на экономику не стоит преувеличивать: цикличность экономического развития все равно сильнее Трампа, а колоссальный частный сектор США оставляет далеко позади относительно компактное, хоть и богатое, правительство.

Умело пользуясь репутацией непредсказуемого политика, Трамп успешно добивается уступок. В частности, он де-факто перезаключил крупнейшее в мире торговое соглашение с Канадой и Мексикой (НАФТА) на чуть более выгодных условиях. "Войну пошлин" с Китаем выигрывают пока США — китайские производители страдают больше американских потребителей, хотя до окончания торговых переговоров еще далеко. И опять же Трамп здесь — часть проблемы: никто не может исключить, что "война пошлин" наконец замедлит экономику Китая настолько, что это скажется уже и на США.

Трамп вышел из заключенного предыдущим президентом США Бараком Обамой Транстихоокеанского партнерства, и аналитики расходятся во мнении, выгоден этот шаг Вашингтону или нет. Краткосрочную выгоду энергетике, особенно угольной, даст одобренный Трампом выход США из Парижского соглашения по климату, но долгосрочные последствия глобального потепления грозят США не менее других.

ИЗОЛЯЦИОНИСТ НА ВОЙНЕ

Трамп — своего рода политический динозавр: он отстаивает, казалось бы, вымершие идеи американского изоляционизма. После распада СССР американская политическая элита была убеждена, что у США больше нет и не должно быть в будущем глобального конкурента, что Америка призвана к мировому доминированию и всегда будут получать от него большие дивиденды.

Таким образом, в сознании американского истеблишмента США являются естественным арбитром всех споров, а как следствие — должны иметь возможность силового решения любого конфликта. Эта реальность "сломала" не одного президента. Барак Обама пришел на обещаниях уйти из Ирака и Афганистана, но нисколько в этом не продвинулся — наоборот, попытка вывести войска из Ирака обернулась моментальной экспансией террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), так что США стали сколачивать коалицию для борьбы с ИГ и отправили свои войска на пороховую бочку Сирии.

Трамп неустанно пререкался с советниками-генералами Джеймсом Мэттисом, Гербертом Макмастером и Джоном Келли, с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Советники убеждали, что надо "доделать начатое" и не бросать союзников. С точки зрения Трампа, это вело лишь к бесконечным войнам без надежды на победу и к триллионным затратам. Согласно утечкам в книгах и прессе, Трамп добивался ухода в Афганистане любой ценой, в том числе ценой большой лжи — объявить о победе и уйти, а там будь что будет, главное, что американцы не будут погибать. Именно за это, если верить журналисту Майклу Вулфу, Тиллерсон обозвал шефа "идиотом". К середине своего срока терпение Трампа лопнуло, и он в обход советников объявил о выводе войск из Сирии. Из четверки упомянутых советников к тому времени еще не ушел в отставку лишь глава Пентагона Мэттис, который незамедлительно покинул свой пост после заявления Трампа.

Конгресс возмущен тем, что Трамп уходит из Сирии и хочет сократить силы в Афганистане. Но это едва ли не единственная сфера, где конгресс не может повлиять на Трампа — внешняя политика и война де-факто являются прерогативой президента.

Впрочем, США при Трампе фактически начали разборку всей системы стратегической стабильности: практически решен вопрос о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под предлогом его невыполнения Россией (Москва это отрицает). Трамп также уверен, что договор СНВ-3 о стратегических ракетах невыгоден США. Он не прочь увеличить ядерный арсенал Америки в разы — и здесь бледнеет даже Обама, предложивший потратить на переоснащение ядерных сил более триллиона долларов.

Новый доклад Пентагона упоминает даже о системе перехвата ракет лазерами в космосе — как не вспомнить систему "Стратегической оборонной инициативы", задумывавшуюся при Рональде Рейгане. Так что Трамп не собирается отказываться от идеи американского доминирования и исключительности — он просто не хочет проливать кровь американских солдат за границей.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ?

Трамп отмел все стандарты "президентского поведения", особенно контрастируя с холодным и важным стилем своего предшественника Обамы. Он сознательно рушил барьеры приемлемого и шокировал публику, а иногда и вызывал в людях сильный страх, вплоть до страха ядерной войны. Так, когда лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал о наличии у него ядерной кнопки, Трамп немедленно заявил, что у него-то кнопка гораздо больше, и посулил Северной Корее "огонь и ярость", чем привел в ужас не только многих людей по всему миру, но и собственных генералов.

Помимо ядерной кнопки, кнопка "отправить" в Twitter стала самым страшным оружием Трампа. Он устраивал длинные серии жалоб и угроз, похожих на истерики, оскорблял противников и даже союзников. Доставалось всем — демократам, республиканцам, многочисленным журналистам и СМИ, которых Трамп окрестил "врагами народа" и "оппозиционной партией", союзникам по НАТО.

Имидж непредсказуемого человека во главе самой мощной державы мира сыграл Трампу хорошую службу. Он действительно добился множества уступок из-за рубежа. Лидер КНДР в конце концов заморозил ядерные и ракетные испытания, за что был вознагражден саммитом с Трампом и многочисленными комплиментами. Китай пошел на субстантивные переговоры по пошлинам. Мексика и Канада в конце концов согласились на новый договор о зоне свободной торговли.

Трамп в Twitter не только вершит мировую историю, но и сводит счеты с многочисленными противниками, ругая их и изобретая обидные клички. Любой известный человек, который обругает американского президента, получит от него сдачи немедленно. Трамп бранился с "сильно переоцененной" Мэрил Стрип, с Робертом Де Ниро ("слишком много били его по голове на съемках"), с Алеком Болдуином, который играет Трампа в комедийном шоу. Президент даже сплетничал насчет пластических операций у журналисток, которые нелестно о нем отзывались.

"ОХОТА НА ВЕДЬМ" И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПАРАЛИЧ

Все два года над Трампом висит "дамоклов меч" расследования Роберта Мюллера — спецпрокурора, назначенного в минюсте США после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Мюллер расследует предположения о вмешательстве России в выборы (которые отрицают в Москве) и о "сговоре" Трампа с Россией, которые опровергают не только в Кремле, но и в Белом доме. Общество и СМИ буквально поглощены этим расследованием, несмотря на то, что ни о каких прямых связях Трампа и Москвы Мюллер до сих пор не заявил. Однако СМИ создают впечатление, что дыма без огня не бывает, и достраивают обвинения Мюллера, чтобы как-то соединить Трампа и Кремль.

Мюллер обвинил группу граждан РФ, предположительно, из спецслужб, во вмешательстве в выборы, прибавив к ним ряд других лиц и фирм. Параллельно он добился осуждения экс-руководителя штаба Трампа Пола Манафорта за финансовые нарушения. Целая группа других экс-помощников Трампа попалась на удочку максимально широко трактуемого понятия "дача ложных показаний", хотя других обвинений им могли и не предъявлять. Параллельно с расследованием Мюллера экс-адвокат Трампа Майкл Коэн был осужден за финансовые нарушения при выплате денег за молчание женщинам, заявившим о прошлых близких отношениях с Трампом.

Многие демократы надеются на импичмент Трампу, хотя никаких обвинений ему не предъявлено. Трамп яростно защищается и называет расследование Мюллера "охотой на ведьм".

В ноябре 2018 года на промежуточных выборах демократы выиграли контроль над палатой представителей. Через месяц, еще до созыва нового конгресса, разразился бюджетный кризис. Трамп, обещавший построить стену на границе с Мексикой, требует на это 5,7 миллиарда долларов и отказывается подписывать бюджет без этих денег. Демократы наотрез отказываются эти средства выделить. В результате четверть федеральных учреждений закрыта уже почти месяц, зарплату не получают 800 тысяч госслужащих.

Ситуация напоминает политический паралич, причем стороны дошли уже до шагов, которые сенатор Линдси Грэм метко окрестил выходками в стиле второкурсников. Новый спикер-демократ Нэнси Пелоси заявила Трампу, что не будет приглашать его в конгресс с ежегодной речью, пока продолжается кризис с бюджетом. Трамп в ответ дождался визита Пелоси за границу и буквально в последний момент запретил ей пользоваться правительственным самолетом для поездки, также сославшись на "шатдаун". А ведь в такой ситуации разделения власти Трампу и Пелоси предстоит жить еще два года, так что никому не известно, что они сделают в будущем.

РАЗДЕЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Не Трамп изобрел политизацию и поляризацию элит, общества и СМИ в США. Удобно обвинять во всем действующего президента США и "русских", как это делают многие в Америке, — особенно те, кто ужасается действиям Трампа. Но не стоит забывать, что многие республиканцы пребывали в постоянном ужасе в годы правления Обамы — просто это было менее заметно, так как подавляющее большинство СМИ поддерживает демократов. С Трампом поляризация и вражда достигли пика, и многие американцы уже буквально не слышат и не хотят слышать друг друга.

Трампа часто и по большей части справедливо обличают в фактически ложных, неверных и спекулятивных заявлениях. Его советник Келлиэнн Конуэй изобрела печально известное выражение "альтернативные факты". Но на самом деле уже не осталось вообще никаких фактов, с которыми бы согласились все политические противники.

Возможный соперник Трампа на выборах-2020 сенатор Элизабет Уоррен решила доказать, что недаром заявляла о своем индейском происхождении (за что удостоилась многочисленных льгот в карьере и клички "Покахонтас" от Трампа). Она обнаружила в своем ДНК одного индейского предка в шестом-десятом поколении (одна тысячная индейской крови). Трамп и его сторонники заявили о том, что Уоррен попалась на лжи — у нее в ДНК меньше от индейцев, чем у большинства населения США. Но поддерживающие демократов СМИ писали исключительно о том, что Уоррен "доказала связь с индейским наследием" и тем самым опровергла все инсинуации Трампа.

Также разделено и мнение экспертов. Например, бывший сенатор штата Пенсильвания и сторонник Трампа Брюс Маркс считает обвинение Мюллера в адрес 12 россиян "трюком из области политического пиара" и не верит в какой-либо сговор Трампа с Россией. Однако профессор-политолог из Университета Мэриленда в округе Балтимор Рой Майерс не просто верит в расследование Мюллера — он даже сказал РИА Новости, что считает вполне возможным, что Трамп устроил "шатдаун" для того, чтобы отвлечь внимание от итогов расследования Мюллера, которых даже и на горизонте пока не видно.

Профессор Американского университета в Вашингтоне и специалист по вопросам государственного управления Дэвид Лаблин подчеркивает, что разделение в обществе очень высоко и лишь продолжает расти.

"Я думаю, что разделение сохранится на очень высоком уровне, вероятно, станет еще больше", — считает он.