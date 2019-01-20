МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выступил со своим предложением по разрешению бюджетного кризиса.

Так, американский лидер предложил Конгрессу выделить $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. В качестве компенсации предполагается, что ряду категорий мигрантов в Америке продлят статус.

По его словам, данное сооружение не будет тянуться от западного к восточному побережью, а будет барьером в местах особого приоритета.

В 2019 году президент попросил добавить заграждения длиной порядка 370 км.

Также, по замыслу Трампа, должно быть выделено $800 млн на срочные гуманитарные программы, $805 млн — на аппаратуру по выявлению наркотиков на границе. Дополнительно будут наняты более 2700 пограничников и 700 судей по делам мигрантов.

"Это разумный компромисс", — считает Трамп.