ПЕКИН, 21 янв /ПРАЙМ/. Средний доход на душу населения в Китае в 2018 году вырос на 8,7%, достигнув 28,228 тысячи юаней (4,161 тысячи долларов по текущему официальному курсу), свидетельствуют данные государственного статистического управления Китая.

Годом ранее показатель продемонстрировал рост на 9% — до 25,97 тысячи юаней, что на тот момент соответствовало 4,04 тысячи долларов, а по текущему курсу составляет 3,8 тысячи долларов.

Чистый, то есть после уплаты налогов, доход жителей городов вырос в прошлом году на 7,8% — до 39 251 юаня, в сельской местности — на 8,8 %, до 14 617 юаней.

При этом, согласно классификации статистического ведомства, чистой доход на душу малоимущего населения в среднем составил 6 440 юаней, населения со средне-низким доходом — 14 361 юань, со средним доходом — 23 189 юаней, со средне-высоким доходом — 36 471 юань, с высоким доходом — 70 640 юаней.