ВАШИНГТОН, 22 янв /ПРАЙМ/. Снижение темпов роста ВВП Китая стало результатом торговой войны с США, считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Китай публикует самые медленные экономические показатели с 1990 года из-за торговых трений и новых правил. Китаю имеет смысл наконец договориться по-настоящему и прекратить ходить вокруг да около!" — написал он во вторник в своем Twitter.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2018 года замедлились до минимальных показателей с 1990 года на фоне ослабления внутреннего спроса и под давлением торгово-экономического спора с США. По предварительным подсчетам, внутренний валовой продукт Китая в 2018 году составил 90,03 триллиона юаней (около 13,28 триллиона долларов), что на 6,6% больше, чем в прошлом году. В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,8%, во втором — 6,7%, в третьем — 6,5%, в четвертом — 6,4%.

Глава статистического управления КНР Нин Цзичжэ, комментируя на пресс-конференции экономические показатели прошлого года, подчеркнул, что Китай по-прежнему вносит один из основных вкладов в рост мировой экономики. Он также признал, что торгово-экономический спор с США действительно сказывается на экономике страны, однако, по его словам, это влияние можно контролировать.