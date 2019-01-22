ВЛАДИВОСТОК, 22 янв /ПРАЙМ/. Власти Чукотки планируют представить на V Международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога" проекты в сфере золотодобычи, экологии и сохранения традиций коренных народов, сообщает правительство региона.

Мероприятия форума пройдут 9 – 10 апреля 2019 года в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Участие в нем подтвердили 12 стран.

"Мы будем готовиться к участию в Арктическом форуме. Новая площадка – это дополнительная ответственность для нас… Нам есть что показать. Это проекты в сфере недропользования, инфраструктуры, по освоению Баимской рудной зоны, а также проекты по сохранению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и экологические проекты", — приводятся в сообщении слова главы Чукотки Романа Копина.