МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Бывший главный исполнительный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц изучает возможность участия в выборах президента США в 2020 году. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с планами менеджера, сообщает телеканал CNN.

Один из собеседников канала сообщил, что помощники Шульца "изучают возможность выдвижения в качестве независимого кандидата", хотя на рассмотрении — и другие варианты.

"Шульц размышляет о своем будущем и как лучше послужить стране",- рассказал источник.

Отмечается, что Шульц покинул пост в сети Starbucks в 2018 году.