МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Минкомсвязь предлагает обязать "Ростелеком" — оператора универсальных услуг связи — установить оборудование для обеспечения возможности доступа к сети мобильной связи в населенных пунктах, где установлена точка доступа в интернет, но не оказываются услуги сотовой связи, свидетельствует законопроект, размещенный на портале нормативно-правовых актов.

Универсальными являются услуги связи, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания (им является "Ростелеком"). К ним относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов в отдаленных и труднодоступных поселениях, пункты коллективного доступа в интернет (ПКД) в поселениях от 500 человек, а также доступ в интернет через Wi-Fi-точки, которые устанавливаются в поселениях численностью 250-500 человек.

Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов говорил, что зачастую в поселениях, где "Ростелеком" устанавливает Wi-Fi-точки, жители не могут воспользоваться доступом в интернет из-за невозможности зарегистрироваться в сети ввиду отсутствия сотовой связи. В этой связи министерство планировало пересмотреть положение закона "О связи" в части универсальной услуги.

"В населенных пунктах, в которых установлена точка доступа, но не оказываются услуги подвижной радиотелефонной связи, на оператора универсальной услуги возлагается обязанность установить оборудование, обеспечивающее возможность доступа к сети подвижной радиотелефонной связи. Закладывается механизм правового регулирования для исключения ситуаций, в которых оказание универсальных услуг связи в ряде субъектов Российской Федерации невозможно", — говорится в пояснительной записке к проекту.

При этом порядок предоставления в пользование оборудования другим операторам, обеспечивающего доступ к сети мобильной связи, а также порядок предоставления услуг по присоединению и пропуску трафика, тарифы на подобные использование инфраструктуры и услуги будет устанавливаться правительством РФ.

Проектом также предусмотрено расширение числа населенных пунктов, где должны быть установлены точки Wi-Fi: сейчас проект охватывает поселения численностью 250-500 человек, законопроектом предлагается охватить села численностью 100-250 человек. Ведение перечня этих поселений предлагается возложить на Минкомсвязь. Проектом также предусмотрен отказ от пунктов коллективного доступа, как невостребованных в настоящее время. Такие планы министерство вынашивало еще при прежнем руководителе Николае Никифорове.