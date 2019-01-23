МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Минимальная стоимость телевизора с поддержкой цифрового сигнала в России составляет 6,8 тысячи рублей, цены на приставки для аналоговых телевизоров начинаются от тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"Сегодня в России продается более 1700 моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2. Это 93% от всех доступных на рынке моделей. Минимальная цена телевизора — 6 790 рублей. В розничной продаже также представлены более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается от 1 000 рублей", — говорится в сообщении.

По данным РТРС, на интерактивную карту эфирного телевидения на сайте смотрицифру.рф уже нанесены адреса и контактные данные 3191 магазина во всех регионах России, в которых можно купить современные телевизоры с поддержкой цифрового стандарта, а также цифровые приставки и комнатные и наружные дециметровые антенны. На карте появляется около 70 новых пунктов продаж в день.

"Точки продаж наносят на карту представители и владельцы магазинов с помощью функции "Предложить магазин". На карте представлены как крупные торговые сети, так и небольшие магазины. Сервис помогает тем, кто хочет заменить телевизор, купить антенну или цифровую приставку DVB-T2 в дополнение к телевизору старого образца", — приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктора Пинчука.

Для поиска необходимого магазина нужно ввести название населенного пункта в разделе "Пункты продаж" на интерактивной карте. На карте доступны контактные данные магазина и его название, а также информация о том, какие типы приемного оборудования есть в продаже.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря 2018 года. Ярославская область вошла в список регионов, где аналоговое вещание будет отключено 11 февраля. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.