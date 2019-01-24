ДАВОС (Швейцария), 24 янв /ПРАЙМ/. Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.

Кук впервые принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В коридорах форума корреспонденту РИА Новости удалось спросить его, слышал ли он про Яндекс.Телефон и что думает про него.

"Я не слышал про него", — рассмеялся Кук в ответ на вопрос.

"Яндекс" начал продажи своего смартфона с голосовым помощником "Алиса" в начале декабря. Телефон работает на ОС Android 8.1, оснащен двумя основными камерами (разрешением 16 Мп и 5 Мп) и одной фронтальной (5 Мп), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 630, 4 Гб оперативной памяти и экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160x1080 точек.

Есть система бесконтактной оплаты покупок, телефон поддерживает платежные системы "Яндекс.Деньги" и Google Pay. Устройство имеет слоты для двух sim-карт. Мощность аккумулятора — 3050 мАч, что позволит "Яндекс.Телефону" работать до 24 дней в режиме ожидания, до 10 часов при работе в интернете через Wi-Fi и до 90 часов музыки. Цена смартфона составляет 17,99 тысячи рублей.