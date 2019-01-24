МЕХИКО, 24 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Все российские совместные предприятия в Венесуэле работают в штатном режиме, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

"Никаких отъездов (сотрудников – ред.) не было. Предприятия работают в штатном режиме", — сказал Заемский.

Российская "Роснефть" участвует в нескольких совместных проектах по добыче нефти в Венесуэле в рамках совместных предприятий PetroVictoria, Petromiranda, Petromonagas, Boqueron и Petroperija.

Также "Газпромбанк" является участником совместного предприятия с PDVSA Petrozamora, занимающегося повышением нефтеотдачи на месторождениях озера Маракайбо. Кроме того, в Венесуэле активно работают такие компании, как ПАО "Интер РАО", госкорпорация "Ростех".