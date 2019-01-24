БУЭНОС-АЙРЕС, 24 янв /ПРАЙМ/. Россия и Китай поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку вложили существенные средства в экономику этой страны, считает глава МИД Аргентины Хорхе Фори.

"Мы знаем о позиции как России, так и Китая по поводу поддержки, которую они сохраняют для Венесуэлы. Не надо забывать, что обе страны оказали важную финансовую поддержку Венесуэле в различные моменты… Успешная реализация соглашений, заключенных с режимом Мадуро, имеет для них важное значение с точки зрения возврата средств, которые они вложили", — отметил он в эфире телеканала TN.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро выразил поддержку законным властям страны в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса, сообщила пресс-служба Кремля. О необходимости невмешательства во внутренние дела Венесуэлы заявил и представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Фори еще раз подчеркнул, что "Группа Лимы", в которую входит Венесуэла, выступает за возвращение Венесуэлы к демократии, а это можно сделать только через избирательный процесс.

Накануне Аргентина признала главу оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы.