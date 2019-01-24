ВАШИНГТОН, 24 янв /ПРАЙМ/. Колумбия получила право на получение средств от структуры Всемирного банка Global Concessional Financing Facility (GCFF) на проекты, связанные с финансированием размещения и поддержки беженцев из Венесуэлы, говорится в сообщении банка, который распространила в четверг его пресс-служба.

"Global Concessional Financing Facility (GCFF), через Всемирный банк — его административный орган, объявил сегодня о возможности для Колумбии получать концессионное финансирование в ответ на потребности (в этом финансировании) более одного миллиона венесуэльцев, которые въехали в страну с 2017 года, убежав от продолжающегося кризиса у них дома", — говорится в сообщении.

Там же поясняется, что речь идет о финансировании, которое поддержит "проекты и программы, нацеленные на улучшение жизни венесуэльцев, которые приехали в Колумбию, включая беженцев, и людей, принимающих их по всей стране".

Банк отмечает, что поток граждан Венесуэлы в Колумбию оказывает серьезное давление на экономику страны, это давление оказалось одним из самых серьёзных в странах Латинской Америки. Банк оценивает экономические потери Колумбии из-за кризиса беженцев из Венесуэлы в 0,4% ВВП.