МОНТЕВИДЕО, 24 янв /ПРАЙМ/. Венесуэла заинтересована в развитии совместных проектов с Россией, заявил РИА Новости глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

"У нас всегда было желание продвигать новые проекты с Россией, и мы полагаем, что это должно продолжаться", — сказал глава МИД, отметив, что в условиях международной блокады необходимы некоторые льготы, чтобы реализовать договоренности.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро, выступая перед своими сторонниками, объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.