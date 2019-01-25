МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Более 1,5 тысячи гостей из 70 зарубежных стран посетили официальную российскую резиденцию "Русский дом" за время работы экономического форума в швейцарском Давосе, говорится в сообщении проекта "Русский дом".

"В швейцарском Давосе завершились мероприятия проекта "Русский дом", организованного фондом "Росконгресс". За пять дней работы в этом году официальная российская резиденция приняла свыше 1,5 тысячи гостей из 70 зарубежных стран", — говорится в сообщении. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, которые приводятся в релизе, "в этом году "Русский дом" стал значимой деловой и дискуссионной площадкой на карте Давоса с узнаваемым форматом и имиджем".

Как отмечается, среди посетителей площадки в этом году — президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, председатель фонда "Сколково", президент FIDE Аркадий Дворкович, президент АФК "Система" Андрей Дубовсков, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, сооснователь и гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, председатель правления и гендиректор ПАО "Фосагро" Андрей Гурьев.

В этом году "Русский дом" также посетили официальные лица: премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, министр торговли и промышленности Катара Али бен Ахмед Аль-Кувари, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, министр, главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, генеральный секретарь оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Хасан аз-Завади.

Проект "Русский дом" является площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов, собирающихся в швейцарском Давосе в дни проведения Всемирного экономического форума. Итогом многолетнего сотрудничества фонда "Росконгресс" и международной организации по частно-государственному партнерству "Всемирный экономический форум" стало подписание меморандума о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме 2017 года. В этом же году "Русский дом" получил статус официальной российской резиденции.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходил с 22 по 25 января.