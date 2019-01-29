ПЕКИН, 29 янв /ПРАЙМ/. МИД Китая назвал политически мотивированным "очернение" и "нападки" США на китайские компании, в том числе и на Huawei.

Ранее и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам.

"На протяжении определенного времени, американская сторона использует государственные ресурсы, чтобы очернить и нанести удар по китайским компаниям, пытается задушить законный бизнес компаний. За этими действиями скрываются сильные политические мотивы", — говорится в опубликованном заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

МИД Китая настоятельно призвал американскую сторону "прекратить необоснованное давление на китайские компании в США, в том числе Huawei, и относиться к ним объективно".

Вместе с тем в ведомстве призвали Канаду внимательно отнестись к позиции китайской стороны, немедленно освободить Мэн Ваньчжоу и гарантировать соблюдение ее законных прав.

"Китайская сторона будет решительно отстаивать законные интересы китайских компаний", — подчеркнул Гэн Шуан.