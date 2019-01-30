МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном.

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, на встрече планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также некоторые актуальные региональные проблемы.

Додон назвал одной из главных тем предстоящей встречи проблему экспорта молдавских товаров в Россию через Украину. По его словам, несколько молдавских товарных позиций попали под запрет экспорта в Россию транзитом через Украину, в частности вино и консервы. Додон рассчитывает решить этот вопрос на встрече с Путиным.

Правительство России с 1 января отменило пошлины на импорт ряда молдавских товаров: овощей, фруктов, фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции.

МВД РФ после договоренностей Додона и Путина объявило 3 декабря о "миграционной амнистии" для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в России. Согласно сообщению МВД, амнистия будет действовать с 1 января по 24 февраля 2019 года. Премьер Молдавии Павел Филип ранее заявил, что решение России об амнистии молдавских мигрантов может быть расценено как вмешательство России в предвыборную кампанию. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года. Впервые они будут проходить по смешанной избирательной системе. Президент Молдавии подверг заявление премьера критике, назвав подобный подход проявлением двойных стандартов.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Додон неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".

При этом в Молдавии продолжается противостояние президента с парламентским большинством и правительством. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.