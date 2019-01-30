БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв /ПРАЙМ/. МИД Венесуэлы осудил решение США передать доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках главе оппозиционного парламента Хуану Гуаидо, пообещав ответную реакцию со стороны властей страны, следует из заявления министерства.

Власти США предоставили Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках, сообщалось в заявлении Госдепартамента США. При этом Генпрокуратура Венесуэлы попросила Верховный суд страны заблокировать счета самого Гуаидо.

"Венесуэла решительно отвергает односторонние, произвольные и незаконные меры, объявленные правительством Дональда Трампа в целях контроля за банковскими счетами венесуэльского правительства и Центрального банка Венесуэлы, открытые в финансовых учреждениях, расположенных в Соединенных Штатах", — говорится в заявлении.

По мнению МИД, это "бесстыдная кража у суверенного государства ресурсов, предназначенных для благосостояния его народа".

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро проведет оценку и примет соответствующие правовые меры для борьбы с этой новой агрессией и этой имперской одержимостью взять под контроль нефтяные, минеральные и финансовые ресурсы Венесуэлы. Венесуэльский народ будет и впредь твердо отстаивать свою конституцию, которая является главной гарантией его демократии, суверенитета и свободы", — говорится в заявлении.