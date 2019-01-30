БРЮССЕЛЬ, 30 янв /ПРАЙМ/. Проект соглашения об условиях Brexit не открыт для повторных переговоров, сообщил РИА Новости Пребен Ааманн, пресс-секретарь главы Евросовета Дональда Туска.

"Соглашение об отделении является и остается лучшим и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Соединенного Королевства из Европейского союза. Backstop (предварительная договоренность по ирландской границе — ред.) является частью соглашения об отделении, и соглашение не открыто для повторных переговоров", — сообщил он.