ВАШИНГТОН, 30 янв /ПРАЙМ/. Очередной раунд переговоров по торговле США и КНР ожидается в Вашингтоне в ближайшие два дня. По его итогам должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ.

Эксперты США, опрошенные РИА Новости перед переговорами, ожидают, что они будут напряженными, Соединенные Штаты используют разнообразные рычаги, чтобы заставить Китай согласиться на выгодные им условия. Некоторые из экспертов не исключают, что США могут даже перегнуть палку и их слишком жесткая позиция приведет к тому, что диалог не состоится или не принесет желаемых результатов. С другой стороны, США могут и пойти на уступки, поскольку американской администрации выгодно показать свои успехи в достижении торговой сделки.

САМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Основным переговорщиком от США в рамках диалога, как ожидается, будет их торговый представитель Роберт Лайтхайзер (об этом ранее сообщил глава минфина Стивен Мнучин). При этом, как заявил экономический советник Трампа Ларри Кудлоу, Вашингтону и Пекину на этой неделе предстоят самые обстоятельные переговоры по торговле за всю историю их взаимоотношений.

"Вопросы в этих переговорах будут самыми глубокими и широкими за всю историю США и Китая. У нас никогда не было такой всесторонности, и это огромный плюс. Во что это выльется, посмотрим. Президент выразил осторожный оптимизм", — сказал он, выступая на брифинге.

Кудлоу также заявил, что "все опции на столе, и вопросы ускорения этих переговоров очень важны".

НЕСЛУЧАЙНОЕ СОВПАДЕНИЕ

За два дня до старта переговоров и.о. американского генпрокурора Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и ее финдиректору Мэн Ваньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. Ранее США запросили экстрадицию дочери основателя Huawei по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Он также сообщил, что США вскоре направят Канаде официальный запрос на экстрадицию Ваньчжоу. Представитель министерства юстиции Канады сообщил, что официального запроса пока не было, конечный срок для того, чтобы его направить, — 30 января. МИД КНР выразил протест как Канаде, так и США.

Старший приглашенный эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд отмечает, что хотя формально это расследование не имеет отношения к торговым переговорам, США отправляют КНР очень четкий сигнал, что будет объектом диалога и в каких вопросах Соединенные Штаты будут наиболее жесткими.

"Обвинения против Huawei, вероятно, дадут нам преимущество. Они прямо указывают на один из ключевых вопросов, связанных с соглашением – обеспечение закона об авторских правах", — добавляет он.

С ним не соглашается руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев. По его словам, дополнительные обвинения со стороны США в адрес китайской компании Huawei и ее финдиректора могут негативно повлиять на вероятность торговой сделки с КНР. Существует даже вероятность срыва этих переговоров, считает он.

Габуев добавляет, что последние действия США в отношении Huawei будут рассматриваться Китаем как элемент давления на делегацию КНР. При этом Габуев не исключил, что американская сторона может проявить и определенную гибкость. Он отметил, что Трамп хочет заключить сделку с КНР поскорее хоть на каких-то условиях, что "позволит ему трубить о своей победе в Twitter".

АРГЕНТИНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. Однако в начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.