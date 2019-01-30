МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Президент Боливии Эво Моралес осудил решение США предоставить главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам венесуэльского правительства в американских банках.

"Осуждаем решение государственного департамента присвоить деньги братского народа Венесуэлы, чтобы передать их правым, пытающимся совершить госпереворот, подчиняющимся их (США — ред.) планам. Своей экономической блокадой и угрозами военной интервенции США посягают на мир и региональную стабильность", — заявил Моралес в Twitter.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.