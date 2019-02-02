ПЕКИН, 2 фев — ПРАЙМ. Спикер парламента Венесуэлы, провозгласивший себя президентом, Хуан Гуаидо заявил в интервью газете South China Morning Post, что китайские проекты в Венесуэле пострадали из-за коррупции в правительстве Николаса Мадуро. СМИ: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота за границу

"Мадуро становится все более изолированным и в основном действует в одиночку. Китай был непосредственным свидетелем разграбления наших государственных ресурсов правительством Мадуро. (Китайские — ред.) проекты развития в Венесуэле в равной степени пострадали из-за коррупции в правительстве и дефолта", — заявил Гуаидо.

Китай на протяжении уже многих лет является одним из важнейших стратегических партнеров Венесуэлы в нефтяной промышленности, а также главным ее кредитором. Несмотря на финансовый кризис и тяжелое экономическое положение Венесуэлы в Пекине всегда выражали поддержку Каракасу. Общая сумма вложений в венесуэльскую экономику в рамках проектов с участием Китая в 2018 году достигла 62 миллиардов долларов. В ходе визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Китай в сентябре прошлого года стороны договорились о совместной реализации плана по росту добычи и, соответственно, поставок, предполагающего инвестиции в размере 5 миллиардов долларов.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой признал Гуаидо "легитимным президентом" страны и призвал ЕС последовать этому решению.