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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Кто сказал, что Север платный — В России впервые появятся платные дороги без альтернативного бесплатного объезда. Это предусматривает правительственный законопроект, принятый в первом чтении Госдумой. Платные дороги нового типа появятся в регионах Крайнего Севера — это 70% территории России. Минтранс уверен, что только таким путем можно привлечь частные инвестиции в дорожное строительство на этих территориях. Деньги за проезд предложено взимать с владельцев грузового автотранспорта.

— "Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит" — Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев о существующих сложностях и открывающихся перспективах оружейного экспорта. Экспорт российских вооружений на протяжении трех лет удается удерживать на уровне $15 млрд.

— ФАС сделала программное заявление — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) остановилась на жестком варианте регулирования предустановки отечественного софта: согласно готовому законопроекту, она должна стать условием выпуска устройств на российский рынок. Принятие документа может помочь "Яндексу" сэкономить "десятки миллионов долларов в год" на коммерческих контрактах с вендорами, оценивают эксперты.

— Субсидия не вписалась в ипотеку — Банки раскритиковали внесенный в Госдуму законопроект, направленный на субсидирование покупки жилья многодетными сельскими жителями. Они отмечают, что в нынешнем виде документ нежизнеспособен в части, касающейся возможности направить субсидию на погашение ипотечных кредитов. В профильном комитете Госдумы обещают документ изучить и привести в соответствие с реалиями рынка.

— Технику отследят по номерам — Федеральные налоговая и таможенная службы начнут эксперимент по прослеживаемости нескольких видов импортируемых товаров — проект соответствующего постановления правительства подготовил Минфин. До конца года участие компаний в эксперименте будет добровольным — в информационную систему будут, в частности, вноситься данные о ввозе и продажах холодильников и стиральных машин, мониторов, детских колясок и металлической мебели, а также тяжелой техники.

— У страховщиков ОМС хотят отнять сэкономленное — Страховщиков обязательного медстрахования (ОМС) предлагают лишить дохода, который они получают за счет выявленной экономии средств на лечение граждан в системе. Такая инициатива содержится в поправке к закону об ОМС, внесенной вчера в Госдуму депутатами трех фракций. Участники рынка говорят, что подобная экономия выявляется ими нечасто и только примерно в одном из восьми субъектов РФ, а доходы страховщиков от нее не превышают 1% от всех заработанных средств.

— Частной медпомощи ищут бюджет — Правительство планирует расширить список медицинских услуг, которые российские пациенты смогут получить в частных клиниках по полису ОМС. Теперь в него добавятся сложные операции на сердце и других внутренних органах, которые относятся к высокотехнологичной медпомощи.

— Зарплатам прогнозируют замедление роста — Рост реальных зарплат (с учетом инфляции) в 2019 году продолжит замедляться и в среднем в мире не превысит 1%, следует из прогноза консалтинговой компании Korn Ferry. "Процент… варьируется в зависимости от должности, отрасли, страны и региона, но ясно одно — в этом году мы не увидим показателей роста компенсаций, которые были зафиксированы в 2018 году",— уверен Боб Весселькампер, глобальный директор Korn Ferry по решениям в области компенсаций и льгот.

— Красные немного разбавлены — КПРФ и "Левый фронт" определились с большинством кандидатов, которые примут участие в выборах в Мосгордуму (МГД). Из 28 отобранных претендентов только десять уже участвовали в выборах в Мосгордуму. Основную роль в отборе кадров играл экс-кандидат в мэры Москвы от КПРФ беспартийный Вадим Кумин, которому важно самому избраться и укрепить влияние на партию, говорят источники "Ъ".

— Военные строители борются за мир с кредиторами — Главное военно-строительное управление (ГВСУ) №9 хочет выйти из процедуры банкротства. Компания обещает кредиторам погасить за два года более 4,3 млрд руб. долгов и увеличить выручку до 38 млрд руб. Выйти на такие показатели планируется в том числе за счет контрактов с госкорпорацией "Роскосмос" и Минобороны РФ. Впрочем, с идеей заключения мирового соглашения согласны не все кредиторы: ряд из них настаивают на банкротстве предприятия. Решение об утверждении мирового соглашения судом ожидается в феврале.

— Закон о внешних опекунах погряз в правках — Закон, разрешающий недееспособным гражданам иметь не единственного опекуна, а нескольких, помог бы "приоткрыть" интернатную систему, но уже почти четыре года "буксует" в Госдуме. Общественные деятели вчера заявили о необходимости срочного реформирования существующей системы интернатов, так как она ведет к нарушению прав человека. В профильном комитете Госдумы закон вчера назвали несовершенным и затруднились назвать сроки второго чтения.

— Учебнику по экономике не хватило патриотизма — Доктор экономических наук Игорь Липсиц заявил, что его учебник "Экономика" для 10–11-х классов не был включен в Федеральный перечень учебников (ФПУ) из-за отсутствия материалов "об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему". В Министерстве просвещения и Российской академии образования (РАО), проводившей экспертизу, направление таких рекомендаций отрицают, заявляя, что дополнить учебник предложило издательство.

— Александр Шестун брал тренажерами — Экс-главу Серпуховского района обвинили в получении откатов с пожертвований на спорт. "Ъ" стали известны подробности нового уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

— За полгода в Сирии — 16 лет в России — Верховный суд России оставил в силе приговор по делу жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова, добровольно вернувшегося с контролируемой ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) части территории Сирии в Россию и осужденного на 16 лет колонии строгого режима. Его адвокат указывала в жалобе на процессуальные нарушения, в том числе на частую смену состава суда.

— Полковнику ФСБ предъявили счет на 380 млн рублей — Гагаринский суд столицы начал рассматривать иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ полковника Дмитрия Сенина, который является фигурантом уголовного дела в отношении скандально известного полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Всего у экс-чекиста надзорное ведомство намерено изъять имущество на сумму свыше 380 млн руб., в основном оформленное на родных и близких полковника ФСБ.

— Московский неформат — Представители движения "Талибан" (запрещено на территории РФ) и афганские политики обсуждают пути мирного урегулирования в стране на конференции "Межафганский диалог", проходящей в Москве по инициативе афганской диаспоры в РФ. В отличие от предыдущей встречи в московском формате, которую проводили российские власти, нынешняя встреча представлена как сугубо частная инициатива афганской диаспоры, к которой Кремль и МИД РФ не имеют никакого отношения.

— Консультации по общим угрозам — Сергей Лавров завершает турне по странам Центральной Азии. Проникновение боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в страны Центральной Азии стало одной из тем завершающегося завтра турне по региону главы МИД РФ Сергея Лаврова. Угроза касается всех трех стран, которые посетил министр,— Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.

— Рамки не вмещают претендентов — На участие в создании федеральной системы автоматизированного весогабаритного контроля транспортных средств появился новый претендент — "Ростелеком", который строит и эксплуатирует такие системы в регионах. Он составит конкуренцию РТИТС, оператору "Платона". У участников рынка есть нарекания к технической стороне работы рамок "Ростелекома" — некорректным показаниям приборов и отсутствию клиентской поддержки.

— "Роснефть" готовит баррели к лету — "Роснефть", которая на фоне роста цен на нефть в 2018 году смогла увеличить чистый денежный поток в 4,6 раза, а чистую прибыль — вдвое, планирует в 2019 году крайне амбициозно наращивать добычу: на 3–4,5%, до 237 млн тонн. Но это возможно, только если сделку ОПЕК+ по ограничению добычи не продлят на второе полугодие. В случае сохранения сделки "Роснефть" хочет получить от правительства "что-то взамен".

— Онлайн-ритейлеры обнуляют НДС — Существующая процедура подтверждения нулевой ставки НДС при розничном онлайн-экспорте товаров для иностранных покупателей настолько запутанна, что ей не пользуется ни одна российская интернет-площадка, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Они обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с предложением автоматизировать процесс.

— Пайщики не оценили перспективы фондов — Новый год начался для индустрии коллективных инвестиций не самым лучшим образом. В январе частные инвесторы вывели из открытых паевых фондов более 2 млрд руб. Высокие ставки банковских депозитов, а также укрепление рубля стало причиной вывода средств из ранее наиболее популярных ПИФов — фондов облигаций и фондов фондов. Впрочем, участники рынка надеются на изменение настроений инвесторов, тем более что доходность по долговым инструментам вернулась к комфортным значениям.

— Облигации безразмерного займа — Минфин может отказаться от практики публикации объемов размещения гособлигаций на еженедельных аукционах. По версии чиновников, это позволит в условиях высокой волатильности привлекать больше средств при наличии большего спроса. Участники рынка согласны, что так эмитент повышает гибкость работы, но одновременно снижается прозрачность процесса и добавляет в него "нервозности".

— Китайский банк может купить АТБ — Участие иностранных инвесторов в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) оказалось под вопросом из-за долгих процедур одобрения сделки китайским регулятором. Харбинский банк "Лунцзян", планировавший совместно с российским банком "Солидарность" купить АТБ, не успел пройти все необходимые процедуры в своей стране и отказался от участия в аукционе. Если торги не состоятся, то китайский инвестор сможет принять участие во втором туре.

— Северный рыбный путь — "Росатом" изучает возможность сделать Севморпуть (СМП) конкурентом ОАО РЖД по вывозу рыбы с Дальнего Востока и может использовать для этого атомный лихтеровоз "Севморпуть". Проект может стартовать в третьем квартале, и в Росрыболовстве говорят, что морские перевозки рыбы значительно дешевле. Но, по данным "Ъ", экономика маршрута еще не просчитана.

— Трубы катятся к нефти — "Северсталь" и итальянская Tenaris через два года планируют запустить завод сварных труб нефтяного сортамента (OCTG) в Сургуте. Предприятие готово занять от 15% рынка OCTG с объемами в 300 тыс. тонн продукции в год. Другие трубники считают СП с итальянцами, по сути, избыточным проектом, так как в сегменте уже активно работают российские компании.

— Лекарства не успевают отметиться — Получив в 2018 году несколько отсрочек для внедрения маркировки, производители лекарств для высокозатратных нозологий по-прежнему не спешат подключаться к системе мониторинга. Обязательной для них она станет уже с октября 2019 года, но около половины компаний до сих пор к ней не готовы. Для них это может обернуться невозможностью продолжать поставки препаратов, предупреждают эксперты.

— "Газпром-медиа" попал на "Витрину" — "Газпром-медиа" решил войти в проект "Витрина ТВ", который год назад для трансляции своего контента в интернете учредили "Первый канал", ВГТРК, "Национальная Медиа Группа" (НМГ) и "СТС Медиа". "Газпром-медиа" станет соучредителем проекта, выкупив 25% общей компании у "СТС Медиа". Таким образом, к проекту присоединились все крупнейшие телехолдинги.

— Китайцы сохранят российские данные — Один из крупнейших китайских интернет-холдингов — Tencent, развивающий компьютерные игры PlayerUnknown"s Battlegrounds и League of Legends, локализует свои данные в России. Для этого компания разместила более 600 стоек с оборудованием на площадке компании IXcellerate в Москве. Аренда инфраструктуры такого масштаба в течение пяти лет обойдется Tencent в сумму до $50 млн и при правильном маркетинге позволит потеснить российских игроков на рынке облачных услуг, ожидают эксперты.

— Ostrovok.ru зарабатывает за рубежом — Оборот гостиничных бронирований, сделанных через сервисы Emerging Travel Group (ETG), которая владеет Ostrovok.ru, за 2018 год достиг $713 млн, увеличившись почти в 1,5 раза. Такой рост был достигнут в основном благодаря развитию неизвестных в России международных брендов: их доля в структуре выручки холдинга по итогам года выросла вдвое.

— ФАС сделала программное заявление — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) остановилась на жестком варианте регулирования предустановки отечественного софта: согласно готовому законопроекту, она должна стать условием выпуска устройств на российский рынок. Принятие документа может помочь "Яндексу" сэкономить "десятки миллионов долларов в год" на коммерческих контрактах с вендорами, оценивают эксперты. Иностранные компании обеспокоены инициативой: по данным "Ъ", отрицательный отзыв на законопроект российским властям направила Apple.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Сотовые операторы расскажут банкирам об их клиентах — Законопроект о создании сервиса для проверки банками сведений об абонентах мобильных операторов в июле внес председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Во вторник комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и его планируется рассмотреть 7 февраля.

— В Москве обсуждается идея пробного электронного голосования — Эксперты в честности и своевременности новой системы не уверены. В Москве обсуждается вопрос о проведении на сентябрьских выборах в Мосгордуму эксперимента по электронному голосованию. Об этом "Ведомостям" рассказал главный редактор "Эха Москвы", член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов и подтвердили человек, близкий к мэрии, и собеседник, близкий к администрации президента.

— Новые ракеты приказано сделать за два года — Открывая во вторник коллегию Министерства обороны, Сергей Шойгу напомнил, что 2 февраля США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но в то же время "активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, выходящей за пределы договорных ограничений".

— Конституционный суд рассмотрит еще один запрос об изъятии имущества у третьих лиц — Конституционный суд проверит нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК), позволяющие конфисковывать имущество третьих лиц, арестованное в ходе производства по уголовному делу, не доказывая причастность его владельцев к преступлению. Об этом сообщается на сайте суда. Поводом для проверки первой части ст. 73 УПК, а также положений ст. 299 и 307 УПК стала жалоба жительницы Волгограда Ирины Янмаевой, чья квартира и машина были арестованы в 2008 г. Центральным районным судом Волгограда по ходатайству следователя.

— Минэкономразвития нашло способ снизить стоимость денег для малого бизнеса — Минэкономразвития придумало, как расширить возможности финансирования малого и среднего бизнеса – с помощью субсидий, покрывающих расходы на выход компаний на фондовый рынок. Такой законопроект министерство опубликовало во вторник.

— Санкции сильно ударили по нефтяному сектору Венесуэлы — Ситуация в и без того испытывающей проблемы нефтяной отрасли Венесуэлы заметно ухудшилась из-за санкций США. Экспорт венесуэльской нефти теперь быстро снижается, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Но санкции могут создать проблемы не только Венесуэле, но и американским НПЗ, ведь они обостряют нехватку предложения тяжелых сортов нефти.

— Как создатель бесплатной операционной системы Linux стал миллионером — В январе этого года ФАС признала, что Microsoft доминирует на рынке операционных систем (ОС) для персональных компьютеров (ПК) России. По данным 2015 г., которыми оперировала ФАС, на 95,6% настольных ПК и ноутбуков стояла Windows. 2,5% рынка занимала Apple, но ее Mac OS непросто установить куда-то, кроме компьютеров Mac.

— Фридман и партнеры хотят получить контроль над испанским ритейлером Dia — Инвестиционная компания LetterOne (L1) сообщила о намерении стать единоличным владельцем крупного испанского ритейлера DIA. Цель – провести реструктуризацию компании и сделать из DIA лидера на его основных рынках. Помимо Испании это Бразилия, Аргентина и Португалия, следует из сообщения L1.

— Фондовый рынок США посылает противоречивые сигналы — Январь стал лучшим началом года для фондового рынка США с 1987 г. – индекс S&P 500 вырос на 7,9% после обвала на 9,2% в декабре, но инвесторы забрали из биржевых фондов акций США (ETF) рекордные $25,5 млрд. С другой стороны, снова растет сократившееся в декабре маржинальное кредитование (покупка с использованием кредитного плеча), что говорит о готовности играть на повышение, воспользовавшись падением цен.

— Почему РЖД не спешит продавать невозвратные билеты на поезда дальнего следования — Возможность продавать невозвратные билеты "дочка" РЖД – Федеральная пассажирская компания (ФПК) получила с января 2019 г. Первые продажи безвозвратных билетов начались только 20 января. Но они были предложены лишь на два маршрута – на поезда № 739/740 Москва – Воронеж и № 25/26 Москва – Ижевск отправлением с 19 апреля.

— "Северсталь" начнет производство труб для нефтяной отрасли — "Северсталь" и итальянская Tenaris (вторая в мире по производству труб, 2,9 млн т в 2017 г.) построят в г. Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) завод по производству сварных труб нефтесервисного сортамента (OCTG), сообщил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов во вторник, 5 февраля.

— ERGO Group может продать своего российского страховщика — Страховая компания "Эрго" выставлена на продажу, рассказали "Ведомостям" знакомый сотрудника компании, гендиректор одного из крупных страховщиков и два человека, знающих об этом от компаний, интересующихся покупкой "Эрго".

— "Яндекс" начал снимать сериалы — "Яндекс" запускает производство оригинальных сериалов, рассказали "Ведомостям" источники в нескольких медиакомпаниях. По их словам, сотрудники "Яндекса" в поисках проектов с конца прошлого года активно общаются с продюсерами, интернет-компания намерена в этом году заказать производство от восьми до 10 сериалов и, вероятно, показать свои первые проекты в начале 2020 г.

— Фонд "ВТБ капитала" и Ashmore нашел покупателя на свой единственный актив в Москве — Компания семьи Александра Ракшина, основателя одного из крупнейших сибирских ритейлеров – "Мария-Ра", ведет переговоры о покупке у фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners офисно-складского комплекса общей площадью 21 000 кв. м на ул. 8 Марта. Об этом "Ведомостям" рассказали два консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— ГАИ подает знаки — Госавтоинспекция получит "Барракуду" — средство для принудительной остановки автомобилей. Об этом на "Деловом завтраке" в "РГ" сообщил начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко. Также он рассказал о машинах со спортивными двигателями для полиции.

— Как построить свалку?— Сколько лет вырабатывается свалочный газ и как превратить его в энергию, "РГ" рассказал гендиректор компании "Экоком" Оливер Кайзер. Его фирма занимается рекультивацией нескольких отечественных полигонов.

— Заработать на адвокате — Граждане благодаря интернет-сервисам стали находить инвесторов для судебных процессов. По такой схеме уже подано более 700 исков. Есть немало побед, когда истцы получили справедливость, а инвесторы прибыль.

— Робот пришел в Центробанк — Виртуальный помощник занялся поиском сайтов нелегальных организаций, в том числе финансовых пирамид. Как рассказали в Центробанке, речь идет о программе, имитирующей человека при помощи текста и запросов.

— В софтах двоится — В России появится каталог отечественного программного обеспечения. Он будет дополнять Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи.

— Встали на колеса — Владимир Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава региона отчитался о проделанной работе и попросил поддержать строительство детской больницы в Балашихе.

— Ау-Бензин — Вероятными виновниками скачка цен на моторное топливо весной прошлого года могут быть два трейдера, отмечает Федеральная антимонопольная служба. В ближайшее время ведомство заведет дело в связи с манипулированием цен.

— Театр и дети — Валентина Матвиенко предложила избавить учреждения культуры от лишней отчетности. Во вторник в Совет Федерации пришли не только сенаторы, но и чиновники министерства культуры вместе с руководителями детских театров из регионов России. Разговор был о том, как сделать детские спектакли более доступными и интересными.

— Россия построит школы — Российская сторона намерена в этом году начать строительство пяти школ с обучением на русском языке в Таджикистане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

— Проигравший платит разумно — Конституционный суд РФ разрешил взыскивать судебные расходы на оплату услуг представителя с проигравшей стороны. Однако при их назначении КС обязал ограничиваться "разумными пределами".

— Вот тебе и ВТБ — ВТБ обогнал в 4 раза Сбербанк по привлечению валюты у населения в декабре.

— Вверх по этажам — Дмитрий Медведев посетил Щербинский лифтостроительный завод. Там же он обсудил нацпроект "Жилье и городская среда". "Задача на ближайшие шесть лет — существенно нарастить количество граждан, которые улучшат свои жилищные условия", — заявил премьер.

— "Калибр" к 21 году — Наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности создадут в течение 2019-2020 годов, заявил на совещании Сергей Шойгу. На селекторе также шла речь о новых спутниковых системах разведки и навигации.

— В рекламе не нуждается — Реклама и пропаганда новых потенциально опасных психоактивных веществ будет запрещена. Соответствующий законопроект прошел первое чтение. Речь в поправках идет о так называемых "дизайнерских наркотиках".

— Доходы не разошлись — Минфин направит в феврале на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 194 миллиарда рублей. Это почти на 72 миллиарда ниже, чем в январе, но с учетом старта отложенных с прошлого года закупок разница получится небольшой. Динамика курса рубля в итоге будет ориентироваться на внешние факторы, а не на валютные интервенции.

— Поправка на холод — Жители отдаленных поселений на Крайнем Севере часть года живут как островитяне — их населенные пункты не имеют круглогодичного сообщения с "материком", то есть с более развитыми территориями. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван решить эту проблему.

— Иск-менеджмент — США вновь обвинили Россию и Китай в систематическом нарушении правил ВТО. Несмотря на постоянные претензии к Москве с момента ее присоединения к Организации, Вашингтон практически не предъявлял к ней иски. У РФ с США пока только два спора.

— Новый Atom в таблице — У Mail.ru Group появился новый браузер Atom. В нем упор сделан на безопасность и приватность. Например, браузер может запретить определенному сайту доступ к веб-камере и микрофону.

— Прошла золотая пора — За незаконные операции с драгметаллом, камнями, жемчугом и ювелирными украшениями из них штрафы вырастут в 24 раза для физлиц, в 50 раз — для должностных и в 20 раз — для юрлиц. Это предполагает законопроект правительства, внесенный 5 февраля на рассмотрение в Госдуму.

— Безопасные дороги — 6 февраля в Государственной Думе пройдет "правительственный час" с участием министра транспорта Евгения Дитриха. За два дня до своего выступления на пленарном заседании министр встретился с депутатами фракции "Единая Россия".

— Запрет, от которого легче дышать — Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с просьбой ускорить процесс введения временного запрета на экспорт кожевенного полуфабриката. Такие меры необходимы для преодоления критического дефицита сырья для работы отечественной кожевенно-обувной отрасли, в том числе для бесперебойного выполнения гособоронзаказа.

— Вирус пошел в атаку — В странах Северного полушария продолжает регистрироваться рост заболевших гриппом и ОРВИ. В России наибольший рост заболеваемости наблюдается в 43 регионах. Ситуацию комментирует Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

— Бокал поднимают на щит — Минсельхоз рассмотрит вопрос о разрешении наружной рекламы вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения. Предлагается разрешить рекламировать отечественные вина хотя бы там, где они производятся.

— Добавьте газу — В Челябинской области создадут совместное предприятие по сборке белорусских автобусов и коммунальной техники. Проект Минского автозавода и компании "Уралпромтехника" презентовали во время визита в регион посла Республики Беларусь в России Владимира Семашко.

— По счетам текло — Каждый год мы неплохо зарабатываем. Что бы ни случилось, но у России всегда — положительное сальдо торгового баланса. Большая редкость, между прочим, среди других стран мира.

— Стул напрокат — Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду. Первой страной, где покупатели смогут приобрести мебель на время, станет Швейцария. При этом особое внимание ретейлер уделит офисной мебели.

— С выездом на место — В РФ предложили проверять производителей импортных овощей и разрешать ввоз только с предприятий, одобренных российскими специалистами. В Госдуме отметили, что долю отечественных овощей на рынке предполагается довести до 85% к 2025 году.

— Дорогие москвичи — Средняя зарплата в Москве за январь-ноябрь подросла 11,7 процента по сравнению с прошлым годом и составила 80 881 рубль. Больше всего выросли выплаты сотрудникам сфер здравоохранения и предоставления социальных услуг.

— Для пациентов — бесплатно — Частные клиники получили возможность оказывать не входящие в программу ОМС сложные виды помощи. Медучреждения субсидируют из резерва, созданного в бюджете ФФОМС, для пациентов же такое лечение будет бесплатным.

— В ЗАГС не ходи — К 2021 году планируется полностью перевести оказание госуслуг в электронный вид. Для этого президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию определил 25 жизненных ситуаций, для которых будут разработаны специальные суперсервисы.

— Озоновый, злой — Доставка товара теперь платная. Не успели любители онлайн-заказов отойти от новости, что сервис "Яндекс-еда" сделал доставку платной, как о том же объявил интернет-магазин Ozon.

— Угонщики приходят по вторникам — Крупный оператор систем безопасности для автомобилей назвал самые угоняемые машины в 2018 году. По данным компании, первое место в рейтинге заняли автомобили ВАЗ. Общее количество объявленных в розыск таких машин — 5693.

— Квартирный режим — Суд признал законным продление меры пресечения в виде запрета на совершение определенных действий трем сестрам Хачатурян. Девушки обвиняются в убийстве отца. Кристина, Ангелина и несовершеннолетняя младшая сестра находятся на разных квартирах.

— Главная улика — Криминалисты изучают возможность использовать поисковые приборы, основанные на методе электротомографии. Такие приборы нужны чтобы "увидеть", где и на какой глубине преступники закопали тело человека.

— Посадка без вреда — Российские подразделения войск противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Крыму, разработали технологию принуждения к посадке беспилотников, незаконно вторгающихся в наше воздушное пространство.

— Противогаз не обязателен — Пожарные инспекторы во время проверок не будут штрафовать владельцев зданий за отсутствие противогазов и комплектов "Самоспасатель". Эти нормы не являются обязательными.

— Задачка для ОБСЕ — Украинская пограничная служба получит приказ не пускать в страну граждан России, которые намерены наблюдать за ходом украинских выборов, даже если это будут наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

— Пока не закончится топливо — Испания прикладывает много усилий для спасения мигрантов в Средиземном море, однако все больше нелегалов гибнет, пытаясь добраться до побережья. К такому выводу пришли представители сил госбезопасности, проанализировав данные за 2018 год.

— Войти в историю — Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник дал интервью телеканалу RT, в котором рассказал свое видение ситуации в стране и призвал мировое сообщество не допустить американского военного вторжения.

— Два Трампа — Традиционное обращение президента США Дональда Трампа "О положении страны" — ежегодная речь главы Белого дома, в которой он дает оценку работе своей администрации и рассказывает о приоритетах на будущее. Ее транслируют все основные американские телеканалы.

— Операция "Uber" — Противостояние таксистов и онлайн-сервисов длится не первый год, порой выливаясь в открытые конфликты. В частности, водители обвиняют агрегаторы в недобросовестной конкуренции. Как обстоит ситуация в разных странах мира — в материале "РГ".

— Агрегаторам готовят закон — В России такси-агрегаторы оказались крайне востребованными, но до сих пор отсутствует единое регулирование их деятельности. В связи с этим в ГД готовится проект закона о госрегулировании работы такси. Документ уже прошел первое чтение.

— "Убер" и "Кабифи" уезжают из Барселоны — Онлайн-сервисы Uber и Cabify приняли решение приостановить с 1 февраля работу в Барселоне. Причина — в ограничениях, которые власти Каталонии наложили на их услуги под давлением официальных служб такси.

— Водитель в деловом костюме и белых перчатках — Такси в Японии не спутать с другими машинами — они имеют особую раскраску, световые обозначения и маркировку. При этом приложениями японцы пользуются не очень активно, а популярный Uber вообще не пускают на местный рынок.

— Зеленый свет налогам — В Софии заметно снизилось количество такси, хотя услуги водителей востребованы. Раньше здесь числилось свыше 6000 таксомоторов, сейчас около 5000. Власти намерены отсечь от оказания услуг незарегистрированных водителей, которых зачастую контролировал криминал.

— Очередь на много лет вперед — Число таксомоторов в Париже строго ограничено — 17 140 единиц. Многие французы стремятся пополнить ряды таксистов. Однако получить лицензию в префектуре, как в Париже, так и других городах Франции — дело практически невозможное, хотя там они бесплатные. Надо записаться в список желающих и ждать минимум лет 14.

— Такси — это роскошь — Такси в Италии считается одним из самых дорогих в Европе, при этом тарифы на проезд могут радикально отличаться от региона к региону. Посадка и первые три километра стоят в среднем от 2 до 12 евро. Вызвать такси по телефону — значит приплюсовать к счету 1-2 евро.

— От вас ждут чаевых — Подавляющее большинство водителей такси в США, особенно в крупных городах, — это выходцы из других стран. В Нью-Йорке они составляют 96 процентов всех таксистов. Прибывающим в США туристам стоит учитывать, что цены на такси кусаются.

— Если бы рыба могла говорить… — "РГ" продолжает расследование причин ЧП, случившегося на реке Гжать в Смоленской области, где из-за вредных стоков погибла вся рыба. Очерчен круг предприятий, сливавших стоки в Гжать, собраны необходимые анализы.

— Вывести на чистую воду — Сибирские ученые предложили субсидировать продажу бесфосфатных стиральных порошков. По их мнению, такие меры будут способствовать сохранению Байкала эффективнее, чем самые жесткие нормативы по очистке стоков.

— Суббота без занятий — С 1 апреля школьники начального и среднего звена в Башкирии будут учиться пять дней в неделю. Инициатором перехода на пятидневку стал врио главы республики Радий Хабиров. Однако местные жители опасаются, что нагрузка на детей возрастет.

— ТВ в палате №6 — В ростовской больнице с пациентов берут плату за просмотр телевизора. В больнице скорой медицинской помощи N 2 Ростова-на-Дону разгорелся скандал: пациент стационара заснял и выложил в соцсети запись, на которой мужчина в белом халате собирает с больных плату за пользование телевизором.

— Научат мудрости — В Вологодчине пробуют внедрить необычный опыт помощи детям-сиротам. Свой опыт и навыки им будут передавать ветераны войны и труда. Проект "Диалог поколений" реализуется в городе Череповце на средства гранта президента РФ, который выиграло Череповецкое городское отделение Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

— Уроки французского — В Северной столице ведутся проверки в школе имени Андрэ Мальро — французское образовательное учреждение работает без лицензии. Проблемы начались с нового учебного года, когда из государственного оно превратилось в частное. Родители протестовали против смены статуса еще на этапе обсуждения, теперь же они спешно подыскивают для своих детей другое место.

— Спорткомплекс полноценности — Летом "Лужники" покорили сердца болельщиков по футболу со всего мира. Многие вернулись, чтобы полюбоваться зимней Москвой. Приехали и те, кто видел матчи по телевизору. О том, что сейчас происходит в "Лужниках", рассказал его гендиректор Александр Пронин

— Лазерная ищейка — Названы имена молодых лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций за 2018 год. Им стали Евгений Горлов, Виктор Жарков, Екатерина Гризанова, Вячеслав Дячук и Иван Оселедец. "РГ" познакомилась с учеными и их открытиями.

— Ум победил красоту — Волнистые попугайчики сумели удивить ученых. Всегда считалось, что при выборе партнера самки отдают предпочтение красивому кавалеру. Но в экспериментах, которые проводили китайцы, самки выбирали самого умного.

— Третьим стал — Новой сенсацией стало исследование жителей Азии и Океании, сохранивших генетическое наследие древнейших обитателей этого региона. В их ДНК оказались следы неизвестного ранее человеческого вида.

— Робот в преисподней — Как ликвидировать последствия аварии на АЭС? Эту задачу пытаются решить японские ученые на разрушенной в 2011 году атомной электростанции Фукусима. После взрывов три ее реактора превратились в искореженные и радиоактивные куски сплавившихся материалов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Крылатое поражение — Новые ракетные системы, которые разработает Россия, не будучи связанной обязательствами по Договору о РСМД, произведут настоящую революцию в военном деле. Перспективная отечественная гиперзвуковая ракета сможет поражать цели на расстоянии в тысячи километров за считаные минуты и при этом будет обладать непредсказуемой траекторией. Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил разработать такую ракету до конца следующего года.

— Глаз народа — "Ростелеком" прорабатывает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ), рассказали "Известиям" в компании. Она является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Идею поддерживают крупнейшие банки: услуга нуждается в популяризации, а граждане больше доверяют государству, чем кредитным организациям, поэтому сдавать слепки своего голоса и лица будут охотнее в госучреждении.

— Сообщение отравлено — Тысячи автобусов на межрегиональных маршрутах могут приостановить работу. Это следует из письма Объединения автопассажирских перевозчиков в Минтранс. Документ есть у "Известий". Компании не могут получить часть необходимых для работы документов.

— Залетная инструкция — История со взяткой, которую главный пилот "Аэрофлота" 68-летний Анатолий Якимчук дал за прохождение медкомиссии, вскрыла системные проблемы в отрасли. Как отмечают опрошенные "Известиями" эксперты, требования к состоянию здоровья пилотов в России намного жестче, чем в Европе. Это в том числе провоцирует отток специалистов за рубеж.

— Четвертый раунд — Для переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко прибудет с визитом в Россию, сообщил "Известиям" Дмитрий Песков. По его словам, в ходе встречи, которая состоится 13 февраля в Сочи, президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающих спорных тем.

— Желтые пиджаки — К началу февраля "желтые жилеты" представили сразу три списка кандидатов для участия в выборах в Европейский парламент (ЕП). Эта инициатива некоторых представителей расколола протестное движение: многие манифестанты высказываются резко против того, чтобы "желтые жилеты" трансформировались в политическую партию. Опрошенные "Известиями" представители движения заявили, что "жилеты" были и будут аполитичны.

— Нештатная ситуация — Посольство США так и не связалось с семьей Виктора Бута относительно выдачи им американской визы. Хотя супруга российского заключенного Алла и их дочь прошли собеседование еще в сентябре 2018 года, а МИД РФ обращался к американской стороне с призывом решить проблему. В результате семья российского предпринимателя была вынуждена отменить намеченную на февраль поездку.

— Иногда лучше говорить — В Москве проходит встреча представителей запрещенного движения "Талибан" с рядом оппозиционных афганских политиков. Организатором мероприятия выступает местная афганская община. Но даже негласная помощь России этому межафганскому диалогу позволяет Москве решить две важные задачи: продемонстрировать миру свою способность вести дела с такой хотя и непризнанной, но самой влиятельной силой в Афганистане, как талибы, и показать, что находить общий язык с ними могут и политики, противостоящие официальным властям в Кабуле.

— Пакуйте чемоданы — Одним из основных кандидатов на место главы Ростуризма источники "Известий" называют губернатора Мурманской области Марину Ковтун. Во вторник, 5 февраля, Олега Сафонова отправили в отставку. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Еще в середине сентября 2018 года стало понятно, что в Федеральном агентстве по туризму не все благополучно. Тогда по указу президента Владимира Путина оно перешло из подчинения Минкультуры в ведение Минэкономразвития.

— Неотразимое обоняние — Минфин нашел способ борьбы с нелегальными производителями парфюмерии. С 1 июля планируется ввести новый акциз на парфюмерно-косметическую продукцию. Об этом сказано в тексте законопроекта, который был разослан бизнесу. "Известия" ознакомились с документом. В пресс-службе ведомства уточнили, что проект уже направлен в правительство. Размер акциза составит 523 рубля за 1 л безводного спирта.

— Гидом буду — В России впервые создали человекоподобного робота, способного заниматься несложной административной работой, общаться сразу с несколькими людьми и распознавать лица, сверяя их с базой данных. Предполагается, что андроиды смогут заменить представителей сразу нескольких профессий: офисного сотрудника, музейного гида или консьержа. При этом новые устройства все же не смогут взять на себя все функции человека, а срок их окупаемости превысит 28 месяцев. В настоящее время разработка уже доступна на российском рынке.

— Подумать только — Интерфейс "глаз–мозг–компьютер", создаваемый в Курчатовском институте, позволит машине практически угадывать желания человека. В нем сочетаются преимущества нейроинтерфейса, основанного на электрических сигналах мозга, и систем слежения за взглядом человека. Эксперты считают: подобный комплекс не только пригодится в ситуации, когда человек ограничен в свободе движений, но и может стать стандартом для массовой и повседневной работы с вычислительными устройствами.

— Взломать криптофон — Телефон "Круиз-К", запущенный в продажу "Ростехом" в начале февраля, полностью защищен от прослушивания, но и его можно взломать. Кроме того, аппарат ценой 85 тыс. рублей не соответствует стандартам современной жизни, заявили "Известиям" специалисты по защите информации. По словам разработчиков из концерна "Автоматика" (дочернее предприятие корпорации "Ростех"), "Круиз-К" готов для продажи юрлицам и сертифицирован Федеральной службой безопасности для защиты гостайны.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Малый бизнес получил официальную базу для роста — РОССТАТ оценил долю МСП в экономике в 21,9%. Согласно посланию президента, она должна вырасти вдвое. Соответствующие данные на своем сайте впервые опубликовал Росстат. Это оценка за 2017 год, итоги 2018 года еще не подведены.

— Метро зондирует зонирование — Московский метрополитен заказал разработку новой системы оплаты, которая предполагает введение тарифных зон. Поэтапное внедрение системы начнется с 2020 года.

— Российские претензии к контенту выросли на порядок — В первом полугодии 2018 года на Россию пришлись около 75% запросов от госорганов об удалении контента, которые Google получила по всему миру. В основном российские власти требовали убирать ролики с YouTube.

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— Как избежать ракетного противостояния в Европе — После разрыва ДРСМД важно не допустить размещения новых сухопутных ракет средней дальности в Европе. Но шансы договориться об этом очень малы. Практически сразу после того, как США начали процесс выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия симметрично приостановила его выполнение.

— Труба привела итальянцев в Сургут — "Северсталь" Алексея Мордашова договорилась с итальянской TENARIS о создании совместного предприятия по производству сварных труб в Сургуте. Объем инвестиций планируется на уровне $240 млн.

— "Роснефть" добилась долговых успехов — "Роснефть" объяснила снижение чистого долга реализацией стратегии, "направленной на повышение прибыльности бизнеса и максимизацию отдачи от существующих активов". А аналитики—благоприятной конъюнктурой рынка.