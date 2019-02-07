ВЛАДИВОСТОК, 7 фев /ПРАЙМ/. Приморье представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи пять проектов в сфере туризма, строительства и кораблестроения на общую сумму инвестиций в 6 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.

"Приморский край на своем стенде представит пять проектов, которые требуют дополнительных инвестиций на общую сумму почти 6 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Среди проектов — курорт международного уровня "Белая гора" в Арсеньеве, который предполагает модернизацию действующего горнолыжного комплекса на горе Обзорная и спортивной базы. Другой проект – исторический парк "Изумрудная долина" в Уссурийске, его руководство хочет построить гостиницу, ресторан и водно-развлекательный комплекс.

Также на форуме Приморье представит проект в южной части Уссурийска – микрорайон "Радужный", где строятся малоэтажные жилые дома на площади 200 гектаров и логистический комплекс. Здесь уже возвели более 25 тысяч квадратных метров жилья, где живут свыше тысячи человек. В Надеждинском районе края планируется создать оптовый распределительный центр на площади почти 40 гектаров.

Компания "Композитное кораблестроение" из Владивостока будет искать инвесторов для строительства нового цеха и запуска новой линейки прогулочных катамаранов Pacifico Yachts.

По данным властей, все эти проекты получают административную поддержку.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14 и 15 февраля.