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КОММЕРСАНТ

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— Картина Репика "Приплыли" — Как Владимир Путин помогал предпринимателям добраться до берега, о котором они и не мечтали — 6 февраля президент России Владимир Путин приехал в Дом музыки, чтобы так исчерпывающе удовлетворить все чаяния делегатов съезда "Деловой России", что специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает теперь случившееся беспрецедентным и пытается понять, почему так случилось.

— Совет федерации дошел до положения виз — Электронные разрешения на въезд в Россию могут сделать платными — Расширение практики применения электронных виз, в поддержку которого в среду высказался президент Владимир Путин, может потребовать введения за них консульского сбора. Это рекомендация Совета федерации (СФ), где считают, что существующий сейчас бесплатный механизм выдачи таких разрешений на въезд вРоссию создает серьезные сложности для контролирующих органов. Сенаторы ссылаются на статистику: около четверти выданных в2018 году электронных виз оказались невостребованными, многие из них содержали ложную информацию о заявителях.

— Платежное приручение — Банки получили сигнал сверху о снижении комиссий для торговых сетей — Консолидированная позиция профильных ведомств — ФАС, ЦБ, Минфина и Минпромторга — о непродуктивности ограничения максимального размера комиссии, которую банки взимают за эквайринг (прием банковских карт) с торговых точек, споткнулась о мнение Владимира Путина. Президент неожиданно выступил против комиссии, назвав ее квазиналогом. Действующий размер комиссии глава государства счел высоким, по сути призвав ориентироваться на европейский опыт. Чиновники отреагировали традиционно оперативно, сразу смягчив риторику. Однако и они, и эксперты настаивают на продолжении обсуждения вопроса.

— Спор Украины с Россией отложен на неопределенный срок — ЕСПЧ отменил слушания в Большой палате — Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отложила на неопределенный срок по "организационным причинам" слушания по межгосударственному делу "Украина против России", которые были назначены на 27 февраля. Ранее суд удовлетворил самоотвод родившегося на Украине российского судьи Дмитрия Дедова и отклонил заявленный правительством РФ отвод украинской судье Анне Юдковской. Российским судьей ad hoc стал член комитета ООН против пыток, судья международных уголовных трибуналов ООН в отставке и экс-советник Конституционного суда (КС) РФ Бахтияр Тузмухамедов. Отмена слушаний за столь короткий срок может быть связана с президентскими выборами на Украине, отмечают источники "Ъ".

— А вместо сердца пламенный министр — Владимир Пучков перешел на работу в авиастроение — У президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря появился советник, курирующий вопросы гидроавиации,— им стал бывший министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Владимир Пучков. По утверждению источников "Ъ", трудоустройством бывшего министра занимались в Кремле, решив компенсировать бывшему министру последствия неудачного выдвижения в Совет федерации от Приморья. Предлагавший его в качестве кандидата в сенаторы врио губернатора Андрей Тарасенко не смог победить на выборах 2018 года, а самовыдвиженец Олег Кожемяко делегировать его в верхнюю палату парламента отказался.

— Незваный сантехник хуже правительства — Цены в январе выросли не столько из-за НДС, сколько стараниями ЖКХ — Опасения сильного ценового шока из-за увеличения НДС с начала года не подтвердились: исходя из оценок индекса потребительских цен (ИПЦ) Росстата за январь, влияние роста налога — по нижней границе ожиданий ЦБ. Годовая инфляция января — 5%, пика она, предположительно, достигнет в марте. Моментом повышения цен, кроме производителей продовольствия, смогли воспользоваться поставщики услуг, общественного транспорта, образовательных услуг и туризма. Отмечен и превысивший инфляцию рост цен на стройматериалы.

— Деньги на порох — Выявлены махинации при реконструкции предприятием "Роскосмоса" производства твердого топлива на Пермском пороховом заводе — Как стало известно "Ъ", МВД возбудило уголовное дело в отношении руководства головного предприятия "Роскосмоса" — НПО "Техномаш". Речь идет о хищении 410,2 млн руб., перечисленных предприятием в рамках гособоронзаказа малоизвестному ООО "Москапстрой". Это общество должно было заняться в 2017 году реконструкцией производства смесевого твердого топлива на ФКП "Пермский пороховой завод", однако, получив авансы от НПО, своих обязательств не выполнило, а предоставленные под контракты гарантии Генбанка оказались фиктивными.

— Полковник сдал депутата — Бывший чиновник Минобороны утверждает, что судостроители заплатили ему 65 млн рублей — Депутат Госсовета Татарстана, глава крупной судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов стал фигурантом уголовного дела о коррупции в департаменте аудита госконтрактов Минобороны РФ. Бывший начальник отдела департамента полковник в отставке Юрий Ефимов, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания о том, что господин Мистахов заплатил ему 65 млн руб. за согласование контрактов о поставке военному ведомству комплектующих для боевых катеров. Сам господин Мистахов выплату откатов отрицает.

— Долги "Советскому" похитили коллекторы — За махинации задержан акционер кредитного учреждения — Как стало известно "Ъ", правоохранительные органы раскрыли схему хищения из банка "Советский" 2 млрд руб. В Санкт-Петербурге задержали бывшего акционера этого кредитного учреждения и экс-гендиректора ООО "Коллектор 19" Кирилла Ласкина. Как выяснилось, именно он купил у "Советского" якобы невозвратный кредитный портфель стоимостью более 2,1 млрд руб. всего за 2 млн руб. При этом менее чем за полгода коллекторы сумели взыскать с должников более 100 млн руб.

— Хакерам вычислили сроки — Организатор группы, занимавшейся хищениями у банков, получил 13 лет — К 13 годам колонии строгого режима приговорил вчера Мещанский суд Москвы уроженца Украины Юрия Лысенко, признав его виновным в создании организованного преступного сообщества (ОПС) хакеров. Как установили следствие и суд, вместе с 13 подельниками он похитил через интернет у нескольких крупных российских банков более 1 млрд руб. В ходе процесса большая часть подсудимых не призналась в содеянном. Суд назначил 11 подельникам украинца от пяти до десяти лет заключения и лишь двум посчитал возможным вынести условные сроки.

— Ни Децла больше — В Москве простились с рэпером Кириллом Толмацким — В среду прошли похороны Кирилла Толмацкого, известного большинству россиян по его подростковому псевдониму Децл. Артист, собиравший в юности стадионы, сознательно ушел от шоу-бизнеса, отказался от всероссийской популярности и даже попробовал сменить сценическое имя, чтобы продолжить создавать музыку, но уже свою собственную. Спецкор "Ъ" Александр Черных побывал на похоронах рэпера, послушал его поклонников и теперь уверен: однажды этот день станет частью кинофильма.

— Мусору не дали сгореть — ВС РФ поддержал противников сжигания отходов в Татарстане — Верховный суд (ВС) России оставил без изменений решение первой инстанции о признании частично недействительной территориальной схемы по обращению с отходами в части размещения в Татарстане мусоросжигательного завода (МСЗ). В России предполагается построить пять таких предприятий, и митинги протеста проходят в разных регионах уже несколько лет. Противники МСЗ называют решение ВС своей первой победой, но уверены, что чиновники не откажутся от идеи строительства завода. В правительстве Татарстана "Ъ" подтвердили, что новый проект документа уже представлен для общественного обсуждения.

— Луна не приходит одна — РАН и "Роскосмос" прогнозируют спрос на специалистов по межпланетному космическому праву — Вчера стало известно, что госкорпорация "Роскосмос" и Российская академия наук (РАН) подготовили совместное решение, касающееся подготовки специалистов по космическому праву для отстаивания интересов России в случае появления территориальных споров при освоении Луны. В РАН "Ъ" подтвердили существование такого решения. В "Роскосмосе" инициативу не комментируют. Представители вузов сомневаются в жизнеспособности международных норм о запрете национального присвоения поверхности небесных тел, поэтому находят решение "своевременным" и уже сейчас готовы вводить образовательные программы по этому направлению. При этом часть экспертов сомневаются, что в ближайшее время космические юристы понадобятся в большом количестве.

— Широко шагает Туркменистан — Сергей Лавров встретился с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым — Среднеазиатское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова завершилось вчера переговорами в Туркменистане. Одно из самых закрытых государств мира в МИД РФ называют "братской страной", отношения с которой характеризуются "богатой совместной историей, а также вековыми традициями дружбы и взаимного уважения". Что кроме этого связывает РФ и Туркменистан, выяснял в Ашхабаде корреспондент "Ъ" Павел Тарасенко.

— Дональд Трамп не постоит за стеной — После отказа демократов отгородиться от Мексики в США ждут нового шатдауна — Послание президента США Дональда Трампа "О положении страны" стало прологом к новому противостоянию в Вашингтоне. Оппоненты президента, отвергнув призыв "осуществлять руководство не как две партии, а как одна нация", отказались поддержать его проект возведения стены на границе с Мексикой. В ответ демократы заявили, что "Америку укрепляют иммигранты, а не стены". Впервые в истории после ежегодного обращения президента США стоят на пороге нового шатдауна — второй по счету приостановки работы федерального правительства, которая может произойти уже 15 февраля из-за отсутствия договоренности по бюджету между главой Белого дома и Конгрессом.

— "Я не могу смириться с абсолютно абсурдной ситуацией в российско-европейских отношениях" — Экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин о будущем ДРСМД и кризиса на Украине — На этой неделе Москву посетил Юбер Ведрин, бывший советник президента Франции Франсуа Миттерана, в 1997–2002 годах возглавлявший Министерство иностранных дел. Корреспондента "Ъ" Галину Дудину он заверил в том, что все основные кризисы — на Украине, вокруг договора о РСМД — требуют деликатного подхода и настойчивого поиска решений.

— Инвесторы погружаются в Лавну — У терминала может быть три частных совладельца — Спор потенциальных инвесторов за участие в строительстве угольного терминала "Лавна" в Мурманске может закончиться компромиссом. По данным "Ъ", по новой схеме совладелец УГМК и "Кузбассразрезугля" Андрей Бокарев получит в проекте не 75%, как планировал, а 30%. Столько же может достаться "Центру развития портовой инфраструктуры", бенефициары которого неизвестны, а 25% — холдингу СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина. Еще 10% будет у "РЖД-Инфраструктурные проекты" и 5% — у ГТЛК. Эксперты отмечают, что такая структура собственности позволит гарантировать загрузку терминала и избежать вопросов ФАС.

— "Я не могу смириться с абсолютно абсурдной ситуацией в российско-европейских отношениях" — Экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин о будущем ДРСМД и кризиса на Украине — На этой неделе Москву посетил Юбер Ведрин, бывший советник президента Франции Франсуа Миттерана, в 1997–2002 годах возглавлявший Министерство иностранных дел. Корреспондента "Ъ" Галину Дудину он заверил в том, что все основные кризисы — на Украине, на Ближнем Востоке, вокруг договора о РСМД — требуют деликатного подхода и настойчивого поиска решений.

— Инвесторы погружаются в Лавну — У терминала может быть три частных совладельца — Спор потенциальных инвесторов за участие в строительстве угольного терминала "Лавна" в Мурманске может закончиться компромиссом. По данным "Ъ", по новой схеме совладелец УГМК и "Кузбассразрезугля" Андрей Бокарев получит в проекте не 75%, как планировал, а 30%. Столько же может достаться "Центру развития портовой инфраструктуры", бенефициары которого неизвестны, а 25% — холдингу СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина. Еще 10% будет у "РЖД-Инфраструктурные проекты" и 5% — у ГТЛК. Эксперты отмечают, что такая структура собственности позволит гарантировать загрузку терминала и избежать вопросов ФАС.

— Татарстан накручивает газовую турбину — Власти региона планируют локализацию машины Siemens — Стоимость масштабной модернизации ключевой для Татарстана Заинской ГРЭС может составить 66,5 млрд руб., в ходе нее планируется закупить две турбины у Siemens единичной мощностью около 600 МВт. Кроме того, власти Татарстана хотят наладить производство турбины Siemens на 187 МВт, выйдя на стопроцентную локализацию в 2025 году. Но аналитики сомневаются, что даже в случае успешной локализации после 2025 года в России будет достаточный спрос на эти турбины.

— Банки предложили просрочку по-крупному — Но коллекторы не выкупили весь объем выставленных на продажу долгов — В 2018 году банки выставили на продажу коллекторским агентствам долгов на 470 млрд руб., на треть больше, чем годом ранее. Одновременно банкиры значительно подняли цессионную цену, что повлекло снижение доли долгов, которые в итоге удалось продать. По мнению участников коллекторского рынка, текущий год может стать рекордным по выставленным на продажу долгам. Однако реализация этого объема вновь зависит от того, смогут ли продавцы и покупатели сойтись в цене.

— За длинным долларом — Зарубежным инвесторам понравилось одалживать "Газпрому" — После двухлетнего перерыва "Газпром" вышел на рынок внешних заимствований с долларовыми еврооблигациями. Компании удалось разместить бумаги на $1,25 млрд при четырехкратном превышении спроса над предложением. В результате доходность оказалась существенно ниже первоначального ценового диапазона. Инвесторы охотно покупают российские еврооблигации на фоне смягчения санкционного бремени в отношении ряда российских компаний.

— Профучастники поделятся на группы — Банк России опубликовал критерии категорирования — ЦБ опубликовал критерии, по которым профучастники смогут отнести себя к той или иной категории по степени значимости на рынке. В дальнейшем малые, средние и крупные компании будут регулироваться по-разному: чем меньше компания —– тем мягче регуляторная нагрузка. Профучастники такой подход одобряют, однако указывают на риски возможных злоупотреблений со стороны менее регулируемой части рынка.

— "Благосостояние" определилось с советом — Предправления РСХБ возглавил совет директоров НПФ — Председателем совета директоров негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Благосостояние" стал глава Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов. У этого банка, который является миноритарным акционером фонда, меньше всего шансов консолидировать на себя активы НПФ.

— Госбанки поставят на крыло — ОАК рассчитывает привлечь их в свои гражданские проекты — По данным "Ъ", призывая в капитал своего гражданского дивизиона крупные госбанки, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассчитывает привлечь ресурсы на проекты нового самолета МС-21, совместного с КНР дальнемагистрального CRC929 и маркетинг SSJ100 за рубежом. Механизм и объемы дофинансирования пока неизвестны, но, по оценкам экспертов, ОАК могут потребоваться десятки миллиардов рублей.

— Авторынок удержался в плюсе — Но ничего хорошего от будущего на нем не ждут — Российский авторынок в январе удержался от падения, начав год символическим ростом на 0,6%, несмотря на увеличение НДС и смещение части спроса на декабрь. В АЕБ, ведущей статистику, считают это хорошим результатом "в сложившейся ситуации". Автодилеры и аналитики ожидают стагнации в первом полугодии при некотором оживлении продаж во втором с нулевым либо небольшим ростом по итогам года.

— FlixBus взял билет до России — Немецкий автобусный сервис готовит экспансию — Как стало известно "Ъ", сервис для поездок на междугородных автобусах FlixBus в ближайшее время планирует начать работу в России. Компания ведет переговоры с перевозчиками, предлагая продавать 50% мест в автобусах и рассчитывая на 30-процентную долю в доходах. Некоторые из местных участников рынка считают модель работы сервиса "спорной" и сомневаются, что она сработает в России.

— "Газпром" подведет Пакистану иранский газ — Компания поработает над ТЭО газопровода — "Газпром", несмотря на восстановление американских санкций против Ирана, не забросил полностью идею строительства газопровода Иран—Пакистан—Индия. Компания подписала меморандум с пакистанской Inter State Gas Systems о разработке технико-экономического основания проекта. Собеседники "Ъ" в отрасли, впрочем, не считают эти действия свидетельством активизации проекта, который теперь отягощен не только трудноразрешимыми политическими разногласиями между странами региона, но и санкционными рисками.

— "Ростелеком" поднимется на облака — Оператор подал ходатайство о покупке DataLine — "Ростелеком" подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке второго крупнейшего в России оператора дата-центров DataLine. По данным "Ъ", его бизнес оценивается минимум в 21 млрд руб. с учетом долга 3 млрд руб., а сделка может быть закрыта в апреле. В стоимость DataLine включена премия за структуру бизнеса и наличие площадок в Москве, считают эксперты.

— Пивовары наварили — Продажи выросли благодаря футболу, погоде и акцизу — Российский рынок пива впервые за 11 лет показал положительную динамику, увеличившись в 2018 году на 3%, сообщила компания "Балтика". Такой результат она и другие участники рынка объясняют прошедшим в России чемпионатом мира (ЧМ) по футболу, хорошей погодой и замороженной ставкой акциза. Факторов для продолжения роста продаж пива в текущем году гораздо меньше, предупреждают эксперты.

— Женщин впишут в бизнес-модель — Приложение Qvalis нашло инвестиции — Глава компании "Растрим-М", управляющей мусороперерабатывающими заводами в Подмосковье, Евгений Русеев инвестировал в создание мобильного приложения для женщин Qvalis. Проект намерен предоставить доступ к поиску партнеров по бизнесу и спецпредложениям от брендов за 9 тыс. руб. в месяц. Участники рынка отмечают, что у подобного функционала есть и бесплатные альтернативы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Путин счел комиссию за прием карт слишком высокой для магазинов — Накануне профильные ведомства выступили против регулирования этих тарифов — Комиссии для ритейлеров при оплате картами в 3% слишком большие, это квазиналог, над этим вопросом надо работать, сказал в среду на форуме "Деловая Россия" президент Владимир Путин, отвечая на вопрос из зала от члена генерального совета "Деловой России" Анны Нестеровой. У "зарубежных партнеров" комиссия за прием карт составляет 0,3%, жалуется она. В некоторых странах комиссия еще ниже 0,3%, знает президент: "По отдельным дебетовкам – 0,2%, по кредитным картам – 0,3%".

— ЕСПЧ перенес слушания по делу "Украина против России" по Крыму на неопределенный срок — Эксперты не исключают политической подоплеки — Назначенные на 27 февраля Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) публичные слушания по межгосударственному делу "Украина против России" перенесены. Дело рассматривает Большая палата суда. Информация об этом появилась на сайте ЕСПЧ, новая дата заседания пока неизвестна. Пресс-служба ЕСПЧ объяснила перенос организационными причинами.

— Первый реальный приговор последователю "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в РФ) оказался показательно суровым — Хотя совсем недавно президент Путин говорил, что не понимает, за что их преследовать — Суд в Орле в среду приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Дании и последователя "Свидетелей Иеговы" Денниса Кристенсена за организацию деятельности запрещенного религиозного объединения. Это первый столь суровый приговор, вынесенный последователю этой ликвидированной судом организации.

— Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты — Иначе Роскомнадзор грозил заблокировать поисковик — Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал "Ведомостям" сотрудник крупной интернет-компании. Список таких сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают сайты, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России навсегда.

— Кто сможет воспользоваться продленной амнистией капитала — Ее условия ужесточились, но бизнес все равно доволен — Власти не перестают искать способы вернуть капитал в Россию и заинтересовать бизнес в регистрации в российских офшорах – специальных административных районах (САР) на островах Русский на Дальнем Востоке или Октябрьский в Калининграде. На этот раз они предложили продлить уже вторую амнистию капитала на год, до марта 2020 г., но только для тех, кто переведет капитал в Россию или зарегистрирует бизнес в САРах. А те, кто захочет в этом году стать налоговым резидентом России, смогут не платить 13% налога на доходы физических лиц с контролируемых иностранных компаний (КИК).

— Центробанк сохранит ключевую ставку неизменной, уверены экономисты — Инфляция из-за повышения НДС оказалась не такой уж большой — Сохранение ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ в пятницу аналитики считают уже почти свершившимся фактом. Ее сохранение на уровне 7,75% прогнозируют 18 из 19 опрошенных Bloomberg экспертов, такой же прогноз и у 21 экономиста, опрошенного Reuters. То, что ЦБ не делал никаких заявлений, способных повлиять на консенсус-прогноз, само по себе прозрачный сигнал о сохранении ставки неизменной, указывает главный экономист "ВТБ капитала" по России и СНГ Александр Исаков.

— Почему протеже Карлоса Гона в Nissan разлюбил своего босса — Хирото Сайкава обвиняет экс-президента альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, что под его руководством компания шла не тем путем — 19 ноября 2018 г. войдет в учебники по менеджменту и пиару. В этот день гендиректор Nissan Хирото Сайкава созвал в Токио пресс-конференцию, на которой заявил, что несколько часов назад председатель совета директоров компании и глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон арестован по подозрению в использовании средств Nissan в личных целях и иных финансовых нарушениях.

— Россияне набрали за прошлый год ипотечных кредитов на 3 трлн рублей — Это исторический рекорд, но в 2019 году рост ипотеки замедлится — В прошлом году, впервые за историю наблюдений с 2006 г., банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на 3,012 трлн руб. – в 1,5 раза больше, чем в 2017 г., следует из данных ЦБ. Максимального значения достиг и портфель ипотеки – 6,38 трлн руб. Среднегодовая ставка выдачи ипотеки составила 9,56% годовых против 10,64% в 2017 г.

— Продажи пива в России выросли впервые за 11 лет — Помогли теплое лето и чемпионат мира по футболу — В 2018 г. продажи пива в России впервые выросли за последние 11 лет на 3%, сообщила датская Carlsberg Group, крупнейший на российском рынке производитель пива (представлен здесь пивоваренной компанией "Балтика"). Рост продаж подтверждает и Nielsen: они выросли на 7,5% в городской и сельской местности, уточнила директор по работе с клиентами "Nielsen Россия" Ольга Дашкевич. Росстат зафиксировал также и рост производства – на 2,5% до 774,7 млн дал.

— "Аэроэкспресс" впервые за пять лет увеличил перевозки пассажиров в аэропорты — Успехом оператор обязан переходу к гибкой тарифной политике, позволившей лучше конкурировать с такси — Пассажиропоток "Аэроэкспресса" в 2018 г. вырос на 3,4% и составил 12,1 млн человек, рассказал "Ведомостям" представитель компании. В том числе 5,2 млн человек (рост на 11%) было перевезено в аэропорт "Шереметьево", 4,4 млн (-7%) – в "Домодедово" и 2,5 млн (+12%) – во "Внуково".

— Еврокомиссия запретила сделку Alstom и Siemens — Объединение активов компаний нарушит конкуренцию на рынках высокоскоростных поездов и сигнальных систем — Еврокомиссия запретила сделку по объединению активов французской Alstom и немецкого Siemens, сообщило ведомство 6 февраля. Объединение их активов нарушит конкуренцию на рынках высокоскоростных поездов и сигнальных систем, указано в сообщении. Комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер заявила, что миллионы пассажиров в Европе ежедневно нуждаются в современном и безопасном железнодорожном транспорте.

— Московский кредитный банк хочет купить банк у ЦБ — В этот же день ходатайство в ФАС на покупку Азиатско-Тихоокеанского банка подал Совкомбанк — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что 23 января ей поступило два ходатайства на получение предварительного согласия на покупку 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Одно – от Московского кредитного банка (МКБ), второе – от Совкомбанка. ФАС рассматривает документы 30 дней. Иных ходатайств на покупку АТБ не поступало, сообщил представитель ФАС.

— Каждый третий работник готов открыть письмо от хакера — Российский бизнес обучает своих сотрудников уловкам киберпреступников — Один из излюбленных инструментов киберпреступников – так называемая социальная инженерия, помогающая злоумышленникам обманом проникать во внутреннюю сеть компаний. По наблюдениям компании Positive Technologies, тестировавшей защищенность российских предприятий, каждый третий сотрудник готов запустить файл из электронного письма или перейти по предложенной ссылке.

— Экспорт софта и IT-услуг растет быстрее внутренних продаж — Главный спрос идет из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки — Экспорт российского софта и IT-услуг рос быстрее продаж на внутреннем рынке и превысил их. Это следует из предварительного исследования ассоциации "Руссофт" о российской индустрии разработки софта.

— Как бастовали и голодали российские работники в 2018 году — Число трудовых конфликтов в России не растет, но они становятся все более острыми и продолжительными — В 2018 г. в России произошло 166 трудовых конфликта, сообщается в докладе Научно-мониторингового центра (НМЦ) "Трудовые конфликты" при ФНПР. Авторы доклада зарегистрировали 452 события, связанных с зарождением, развитием или урегулированием всех этих конфликтов. Самыми протестными были обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и здравоохранение.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Капитал пенсионера — Финансовый омбудсмен Юрий Воронин о том, как можно будет самим накопить на пенсию — В России может появиться новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую. Добровольная негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений. Законопроекты готовы, предстоит их общественное обсуждение, рассказал "РГ" главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по совершенствованию пенсионной системы Юрий Воронин.

— Есть посадки — Следственный комитет рассказал, сколько и за что сажают коррумпированных чиновников — Только в первый месяц нынешнего года десяток государственных служащих не по своей воле пришли в Следственный комитет и ответили на неудобные вопросы. СКР подозревает или уже обвинил их в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

— Палочная дисциплина — Регионы устанавливают свои правила сбора валежник — Власти регионов устанавливают избыточные и необоснованные требования, затрудняющие гражданам сбор валежника, показал мониторинг, проведенный Комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

— В суд кто идет?— От граждан не потребуют дополнительных документов для входа в суд — Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что никаких ограничений для доступа граждан в суды вводить не планируется. Заявление прозвучало на заседании президиума Совета судей, где обсуждался проект типовых правил посещения судов.

— Просто выходные — Как будем отдыхать в феврале и марте — В честь Дня защитника Отечества россияне в этом году будут отдыхать только два дня — в субботу и воскресенье, 23 и 24 февраля. Это закреплено в постановлении правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2019 году.

— Звонок в счет долга — За отказ дать приставам информацию предлагается штрафовать сотовые компании — Готовится законопроект, который введет штрафы за отказ предоставить судебным приставам информацию в рамках административного расследования. Об этом сообщил "РГ" заместитель директора Федеральной службы судебных приставов России Игорь Савенко после встречи с представителями коллекторских организаций.

— Полис с гарантией — Минтранс предлагает ужесточить наказание за фиктивный техосмотр — Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе "правительственного часа" в Госдуме ответил на вопросы депутатов о несовершенстве процедуры техосмотра. Необходимо жестоко карать за те случаи, когда документы о прохождении техосмотра подделываются, заявил глава Минтранса. И когда речь идет о перевозке детей — особенно.

— Льготы для прорыва — Владимир Путин выступил с важнейшими бизнес-инициативами — Продление амнистии капиталов еще на год, новые льготы по НДФЛ, упрощение визового режима — с такими предложениями в среду Владимир Путин выступил на форуме "Деловой России". Уже после первых минут выступления президента стало понятно, что итогом встречи с бизнес-сообществом станут практические решения по ключевым экономическим вопросам.

— Заемщик меняет лицо — Эксперты рассчитали средние ставки по ипотеке в этом году — Средняя ставка по ипотеке в 2019 году составит около 10 процентов. При этом не исключено, что в некоторые месяцы кредиты для покупки жилья будут предлагать дороже 12 процентов.

— Центр притяжения — Треть прямых инвестиций пришлась на Дальний Восток — Индекс промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по итогам 2018 года составил 104,4 процента, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, это в полтора раза выше, чем в среднем по стране, и такие темпы роста держатся уже несколько лет.

— Пора на взлет — Росавиация намерена сделать полеты более доступными для всех — Производители российского оборудования по обработке багажа в аэропортах обратились к главе минтранса Евгению Дитриху с просьбой сделать приоритетной закупку отечественных разработок.

— Трофеи увидят все — Большую военно-патриотическую акцию задумали в Минобороны России. Ко Дню Победы там организуют передвижную выставку трофейного оружия и техники, которые использовали террористы в Сирии.

— Юристы вышли в космос — Кто и как пытается торговать Луной и ее полезными ископаемыми — России необходимы специалисты по космическому праву, чтобы отстаивать интересы страны в случае появления территориальных споров при освоении Луны. Об этом говорится в совместном решении "Роскосмоса" и Российской академии наук.

— Един в двух лицах — КС поручил устранить возможность повторного наказания для ИП — Конституционный суд отменил двойное наказание за нарушение сроков предоставления информации в Пенсионный фонд.

— Ближе к делу — Стратегия развития Китая может лечь в основу российской экономики — Из всех зарубежных стратегий развития реалиям экономики России больше других отвечает китайская, пришли к выводу специалисты Института экономики роста им. Столыпина.

— Альянс со знаком "плюс" — Саудовская Аравия предложила России создать альянс на три года — Саудовская Аравия и ее ближневосточные союзники из ОПЕК выступили за создание альянса с Россией, которая формально возглавляет группу из десяти стран, участвующих в международном соглашении о регулировании нефтедобычи ОПЕК+ и составляющих этот "плюс". Речь идет о некоем союзе сроком на три года, который не подразумевает расширения состава ОПЕК или юридически обязывающих взаимоотношений.

— Не тормози — замени — Госдума запросит проверку смартфонов Apple и Samsung у Роспотребнадзора — Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству намерен отправить запрос в Роспотребнадзор о проверке смартфонов Apple и Samsung. По мнению депутата Александра Старовойтова, компании намеренно замедляют работу своих смартфонов, чтобы стимулировать покупку новых моделей.

— Пропасть в миллиарды — В Евросоюзе еще больше вырос разрыв между бедными и богатыми — Разрыв между богатыми и бедными в Европейском союзе за последние 15 лет увеличился более чем на 70 процентов. По словам исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой, "10 процентов наиболее бедных граждан ЕС стали беднее на 7 процентов, в то время как 10 процентов самых богатых европейцев увеличили свое состояние на 66 процентов". И это при том, что Евросоюз всегда ориентировался на обеспечение равных возможностей для своих граждан, отметила Георгиева.

— Тринадцатый национальный — РАН и "Росатом" сообща поддержат перспективные конструкторские проекты в России — В четверг, в канун Дня российской науки, российские атомщики и руководство РАН сообща обсудят запуск особого, сверх двенадцати уже утвержденных, национального проекта "Ядерная наука, техника и технологии". А по итогам будет подписано соглашение о сотрудничестве РАН и "Росатома".

— Ученый съезд — В Москве проходит второй Профессорский форум — Вопреки расхожему мнению о том, что наука не привлекает молодежь, доля молодых исследователей ежегодно увеличивается на 25 процентов.

— Госдеп против — США убеждают ЕС отказаться от Huawei для систем 5G — В ЕС прибыла делегация из Госдепа США, которая собирается "использовать все возможные методы", чтобы убедить европейских союзников отказаться от закупок оборудования компании Huawei для внедрения систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского дипломата, участвовавшего в переговорах в Брюсселе.

— Поедем и поедим — Автодор перестраивает команду — Новым председателем правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" назначен Вячеслав Петушенко. Распоряжение правительства опубликовано в среду на сайте кабинета министров.

— Куда текут молочные реки — Россия начнет поставки молока в Китай — Поставки молочной продукции в Китай могут начаться уже в первом полугодии этого года, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе X съезда Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

— Страшно и недопустимо — Экс-президент Виктор Янукович назвал главные опасности в нынешней Украине — Четвертый президент Украины Виктор Янукович нарушил почти годовое молчание и выступил перед российскими и иностранными СМИ с развернутым комментарием о ситуации в своей стране, выдвинул ряд инициатив и предупредил украинских политиков о грозящей им сегодня опасности.

— Чем тушить будем — МЧС не хватает пожарных и техники — Технический парк МЧС России составляет всего 10 процентов от потребности. Кроме того, не хватает, как минимум, 22 тысячи пожарных. Такие цифры озвучил на итоговой коллегии в Национальном антикризисном центре первый замглавы министерства Александр Чуприян.

— После драки не выпускают — Кокорин и Мамаев хотят на свободу — Тверской районный суд столицы рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста полузащитнику клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву и нападающему питерского "Зенита" Александру Кокорину. А также еще двум фигурантам уголовного дела, младшему брату Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому. Они обвиняются в потасовках в Москве.

— Важная крыша — СКР добавил обвинений главе Серпуховского района — Следственный комитет подтвердил предъявление еще одного обвинения бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну.

— Заминировал по телефону — Виновник ложного звонка о теракте арестован — Басманный райсуд Москвы выдал санкцию на содержание под стражей Владислава Миндиярова за ложное сообщение об угрозе взрыва на Курском вокзале столицы. Пресс-секретарь суда Юнона Царева уточнила, что арестовали телефонного террориста на два месяца. В следственном изоляторе, до следующего решения суда, он будет находиться до 4 апреля.

— USA! USA! USA! — Дональд Трамп: "Мы — самая выдающаяся нация за всю историю!". Бурные аплодисменты — Очередное обращение президента Дональда Трампа "О положении страны" перед обеими палатами конгресса США можно записать в учебники истории как оду концепции американской, а заодно и его собственной исключительности. Такие ежегодные послания вообще обычно наполнены пафосом гораздо больше, чем содержанием. Но в исполнении Трампа идея превосходства американских интересов над остальным миром становится определяющей для внешней политики США. В своей 82-минутной речи он прямо заявил, что "извиняться за отстаивание американских интересов ни перед кем не намерен", и что американцы "самая выдающаяся нация за всю историю!".

— Тюрьма и штрафы — Во Франции принят "демократический" закон, ужесточивший ответственность за участие в протестных акциях — Национальное собрание, нижняя палата французского парламента, приняло в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за нарушения правил поведения во время манифестаций. В первую очередь он направлен против наиболее агрессивно настроенных их участников. За него проголосовали 387 депутатов, против — 92, а 72 воздержались.

— Попробуй прогони — На Украине пытаются уволить Доктора Смерть — Окружной суд Киева во вторник вечером лишил полномочий и.о. министра здравоохранения Украины, гражданку США Ульяну Супрун. На защиту последнего иностранца в украинском правительстве тут же встали американское и британское посольства, президент Порошенко и члены кабмина. Кратковременную радость испытали только местные врачи и пациенты, справедливо полагающие, что Супрун не лечит, а убивает украинцев. Но, судя по тому, как развиваются события, она продолжит работать, пока ни больных, ни здоровых на Украине не останется вовсе.

— Карл не устоял — В Лондоне осквернили могилу Маркса — В лондоне неизвестные осквернили надгробие могилы Карла Маркса и его жены Женни. Администрация Хайгейтского кладбища, где в 1883 году был похоронен философ, заявила, что монумент был атакован при помощи молотка, пострадала памятная табличка из мрамора, на которой значились имена и годы жизни Маркса и его жены. Причем больше всего досталось имени и фамилии основоположника коммунизма — по ним злоумышленник нанес больше всего ударов. Сам же знаменитый бюст Маркса, венчающий мемориал, не пострадал.

— Участвовать в спасении Арала — Туркменистан хочет расширять сотрудничество с Россией — В ходе поездки по странам Центральной Азии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Ашхабад, где встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и своим коллегой Рашидом Мередовым. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства выступил с лекцией в Институте международных отношений.

— Катетер — 92-летний фронтовик смог добиться врачебной помощи только после вмешательства нашей газеты — Участник Великой Отечественной войны Иван Иванович Марков и его супруга Валентина Павловна живут в Александрове, на улице с необычным для российских городов названием Ческа-Липа — когда-то у Александрова был такой чешский город-побратим. Название у улицы импортное, а жизнь на ней вполне себе наша — с сугробами, узкими тропинками, снежной кашей под ногами. 92-летний, с трудом передвигающийся ветеран по этим сугробам вынужден добираться до больницы на жизненно важную процедуру…

— Переправа рук своих — В Карелии жители поселка сами построили мост — Жители поселка Суоеки Суоярвского района Карелии самостоятельно построили 45-метровый мост через реку Тарасьеки. На его возведение ушло несколько месяцев.

— "Ярс" долетел до Камчатки — В среду на космодроме Плесецк успешно испытали новейший стратегический комплекс "Ярс".

— Ушли в минус 40 — Как Сибирь переживает арктические морозы — В Омской и Новосибирской областях, Кузбассе, на Алтае и ряде других регионов температура воздуха опустилась до —40 градусов и ниже. Однако настоящим сибирякам морозы не помеха. В социальных сетях набирает популярность флешмоб #дубакчеллендж, к которому подключилась вся страна.

— Просят присяжных — Банду киллеров начнут судить 18 февраля — Московский окружной военный суд 18 февраля проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении Аслана Гагиева и еще одиннадцати участников возглавляемой им банды. На счету жесточайшей ОПГ, напомним, более 60 убийств, совершенных по всей стране.

ИЗВЕСТИЯ

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— Зулейха открывает Иран: российский роман покорил Исламскую республику — Книга Гузель Яхиной в переводе на фарси получила престижную литературную премию — Перевод романа российской писательницы Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" на фарси был признан лучшим в Иране. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе посольства Исламской республики в России. Книга пользуется большой популярностью среди иранцев, отметили в диппредставительстве.

— Майские заморозки: инфляция замедлится к концу весны — Сейчас основной драйвер роста цен — плодоовощная продукция — С февраля инфляция постепенно начнет замедляться, говорится в прогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились "Известия". К маю рост цен затормозится с январских 5% до 4,6%. Эти оценки гораздо оптимистичнее, чем у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, которая не исключала увеличения инфляции до 6% к концу марта

— Не выход, а выходка: покинуть СНГ Украине будет не просто — В Госдуме не восприняли всерьез заявление украинского посла о завершении Киевом сотрудничества с координационными органами содружества — В Госдуме не верят, что Украина покинет Содружество независимых государств. Как сказал "Известиям" председатель комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, Киев наверняка продолжит участвовать в деятельности объединения, поскольку это ему выгодно.

— Второе свидание: чего ждут от встречи лидеров США и КНДР во Вьетнаме — Саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына не решит глобальных проблем, но позволит поддержать статус-кво — От второй встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына каждая из сторон, а вместе с ними и остальной мир, ожидают конкретики. Вашингтон намерен получить от КНДР список всех ядерных объектов страны. Пхеньян ждет ослабления санкций и экономической помощи. Но, как считают опрошенные "Известиями" эксперты, получить всё и сразу ни у кого из них не получится. Тем не менее небольшие уступки, позволяющие поддерживать на Корейском полуострове "худой мир", вполне возможны. Как заявил президент США, встреча с северокорейским лидером пройдет во Вьетнаме 27–28 февраля.

— Пес их знает: военные обвинили собак в заражении ульяновских суворовцев — По данным источника "Известий" в УГСВУ, эхиноккокозом заболел уже 31 воспитанник училища — Комиссия Минобороны по расследованию причин вспышки эхиноккокоза в Ульяновском суворовском училище исключила версию заражения через продукты питания в столовой. Об этом "Известиям" сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. По его словам, "источником заражения являются инфицированные собаки". Однако источник "Известий" в самом училище не стал исключать, что ЧП могло произойти из-за некачественного питания.

— На пловца и зверь бежит: Арктику защитят "люди-лягушки" — ВМФ создает отряды подводного спецназа — Минобороны развернет в Арктике несколько отрядов боевых пловцов. Они будут бороться с диверсантами противника. Боевые пловцы будут действовать не только в постоянных местах базирования Северного флота. Впервые в истории подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) сформируют мобильные отряды для работы в местах временного развертывания сил флота.

— В 55 стажер опять: предпенсионерам предложат сменить специальность — В службах занятости граждане смогут пройти тесты по профориентации перед обучением — Пожилым гражданам, которые обратятся к государству за услугой по переобучению в рамках пенсионного маневра, предложат пройти тест по профориентации и при необходимости сменить специальность, рассказали "Известиям" в Минтруде. Наиболее популярными для пожилых могут стать новые для них профессии продавца, специалиста call-центра и бухгалтера, считают эксперты.

— Контакт удален: смартфон вытесняет банковский "пластик" — В 2018 году количество платежей с помощью мобильных телефонов рекордно выросло — Бесконтактные платежи смартфоном начинают вытеснять традиционный способ расчета банковскими картами. По итогам прошлого года количество трансакций с помощью телефона выросло в пять раз — почти до 133 млн, говорится в совместном исследовании Альфа-банка и сотового ритейлера "Связной"–"Евросеть" (есть в распоряжении "Известий"). За 2018 год россияне купили 11 млн смартфонов с функцией бесконтактной оплаты, потратив на это более 300 млрд рублей.

— БАМская доля: РЖД хочет сменить литры на киловатты — Электрификация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба позволит госкомпании экономить миллиарды на закупках дизельного топлива — "Российские железные дороги" (РЖД) хотят экономить на солярке по 25 млрд рублей в год к 2024-му. Компания планирует снизить ежегодное потребление дизельного топлива на 440 тыс. т за счет перехода на электротягу, сообщили "Известиям" в холдинге. В первую очередь это коснется БАМа и Транссиба. По словам экспертов, стремление компании к электрификации обусловлено в том числе и резким ростом цен на нефтепродукты.

— Слитки общества: золото предложили лишить НДС — В этом случае металл будет конкурировать с валютными вкладами — Отменить НДС на золото в слитках предлагает Минфин, рассказали "Известиям" в ведомстве. Там полагают, что драгметаллы — перспективный способ накопления. Но пока он не выглядит привлекательным из-за налога на добавленную стоимость, который платит инвестор при покупке, — с 2019 года это 20%. В результате спрос на инвестиционное золото в России не доходит до 3 т в год, а в случае отмены налога он может вырасти до 50–100 т, прогнозируют эксперты.

— Бизнес в стиле allegro — Президент выступил за продление амнистии капиталов, снижение эквайринга и поддержку стартапов — Государство готово оказать помощь бизнесу, обеспечив последовательное снятие барьеров и расширение предпринимательских свобод. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании XI форума "Деловой России". Российский лидер предложил продлить амнистию капитала и способствовать развитию конкуренции, а также призвал снизить комиссию за эквайринг и сделать акцент на поддержке стартапов. По его мнению, реализация нацпроектов даст бизнесу стимул к освоению передовых технологий и укрепит позиции российских компаний не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В последние годы зависимость экономики от бизнеса становится выше, и решить проблемы предпринимателей без поощрения частной инициативы со стороны государства уже не удастся, заявил "Известиям" сопредседатель "Деловой России" Алексей Репик.

— Как об стену — Дональд Трамп объявил мигрантов-нелегалов главной угрозой стране — Демократы и республиканцы должны забыть о противоречиях ради блага Соединенных Штатов и объединиться перед лицом общей угрозы. К этому глава Белого дома Дональд Трамп призвал, выступая перед конгрессменами с ежегодной речью "О положении страны". Основной проблемой США, по словам американского лидера, сегодня является поток мигрантов-мексиканцев, остановить который способно лишь возведение стены на границе с Мексикой. Также президент США пообещал за десять лет победить СПИД, назвал дату встречи с Ким Чен Ыном и проанонсировал разработку новых систем ПРО. Эксперты, опрошенные "Известиями", уверены: слова Трампа об увеличении расходов на оборону не более чем символический жест, который не повлечет за собой реальных действий.

— Во все тяжкие — Янукович заявил, что Киев создал группу киллеров для ликвидации неугодных политиков — На лидера партии "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука готовится покушение. С таким заявлением экс-президент Украины Виктор Янукович выступил на пресс-конференции, которая в среду прошла в Москве. По его словам, для ликвидации политика Киевом уже создана спецгруппа из 12 человек. Бывший лидер страны призвал правоохранительные органы "не выполнять указания преступной власти" и отметил, что киллеры могут отрабатывать заказ и в отношении него. Петр Порошенко не сможет выиграть выборы честным путем, а потому украинцы должны быть готовы к фальсификациям, считает Виктор Янукович. Роста числа провокаций накануне мартовского голосования ожидают и в Верховной раде.

— Повторение без кольца — Уход главы "Автодора" связывают со срывом сроков строительства ЦКАД — С мена главы госкомпании "Автодор" вряд ли позволит форсировать сроки завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), считают опрошенные "Известиями" эксперты. Их срыв источники "Известий" называют главной причиной отставки председателя правления ГК Сергея Кельбаха. 500-километровая трасса, которую должны были сдать еще в 2018-м, по последним данным, не будет открыта раньше 2020–2021 года. Процесс затягивается в том числе из-за проблем с выделением земель под стройку и низкой заинтересованностью инвесторов. Чтобы его ускорить, нужны корректировки законодательства. Смена руководства "Автодора" проходила на фоне проверок правоохранительных органов.

— Отфутболили — Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста еще на два месяца — Бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы останутся в "Бутырке" под арестом как минимум до 8 апреля. Накануне заседания футболистов посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, которым игроки рассказали, кто присылает им продуктовые передачи и насколько сильно их раскаяние. К очередному продлению ареста друзья морально были готовы. "На все воля Божья", — сказал Павел Мамаев, делая модную стрижку соседу по камере.

РБК daily

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— Возврата активов три года ждут — Власти планируют продолжить амнистию капиталов — Президент России Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов на год для тех, кто переводит свой бизнес в Россию, в специальные административные районы. С таким предложением глава государства выступил на форуме "Деловой России".

— Инфляция с налоговой добавкой — Повышение НДС подстегнуло январский рост цен — Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду. Цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, на непродовольственные—на 4,5%. В месячном выражении (то есть по сравнению с декабрем) инфляция составила 1%. В декабре инфляция в годовом выраж

— Французский военный экспорт набирает высоту — Эксперты прогнозируют потерю Россией второго места на мировом рынке оружия — Франция обгонит Россию по экспорту вооружений к 2020 году, следует из доклада о глобальной торговле оружием, подготовленного британским военно-политическим ресурсом Jane"s by IHS Markit. По прогнозу Jane"s, Франция увеличит экспорт оборонной продукции до $7 млрд и отодвинет Россию на третье место.

— К делу сенатора подошьют слово офицера — Силовиков из Карачаево-Черкесии вызвали в Москву на допрос — Офицеры управлений СК и МВД по Карачаево-Черкесии вызваны в Москву на допрос в связи с делом сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в причастности к убийствам. Родные погибших утверждают, что вызванные силовики дружили с Арашуковым.

— Македония заходит в Союз со стороны альянса — Зачем балканской стране НАТО — НАТО на пороге очередного расширения: после завершения всех процедур Македония станет 30-м членом альянса. Присоединение поможет Скопье обеспечить внутреннюю стабильность и приблизит вхождение в ЕС.

— Поэтапное кредитное стимулирование — ЦБ предложил альтернативный подход к оценке рисков заемщиков — ЦБ разработает для банков новый подход к оценке рисков, чтобы стимулировать кредитование экономики. Для оценки суверенных и ряда корпоративных заемщиков банки смогут снизить коэффициенты риска и сэкономить капитал.

— Запрошенный ресурс не найден — Строительство Амурского НПЗ отложили из-за отсутствия сырья — Проект Амурского НПЗ стоимостью 120 млрд руб., предназначенный преимущественно для экспорта нефтепродуктов в Китай, не будет реализован, заявил вице-премьер Юрий Трутнев. Инвесторы не предоставили гарантии поставок сырья на завод.

— Безналичные предложения ФАС — Антимонопольная служба проверяет конкуренцию на рынке эквайринга — ФАС впервые проведет анализ комиссий при расчетах банковскими картами, которые Владимир Путин ранее назвал квазиналогом. Банкиры предупреждают, что "невзвешенное решение" угрожает разбалансировкой системы безналичных платежей.

— Гостевой недобор — Может ли Россия рассчитывать на рост доходов от въездного туризма — Ведомства отчитываются о росте ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА, но доходы бизнеса растут очень медленно. Туристов все равно меньше, чем мы готовы принять, а их состав изменился в пользу более "бедных" стран. Где же искать обеспеченных путешественников?

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