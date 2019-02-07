МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел РФ задержали 30 членов банды фальшивомонетчиков, сообщила пресс-служба ФСБ.

Задержание прошло в Московском регионе и Дагестане.

"Задержаны 30 участников организованного преступного сообщества. Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно развитых регионах", — говорится в сообщении.

Возбуждено 9 уголовных дел, в рамках которых были изъяты, в частности, поддельные купюры, специальное оборудование с клише для печати денег.

"Ранее, в октябре 2018 года, в Республике Дагестан была пресечена деятельность ряда подпольных "лабораторий" по массовому производству поддельных российских денег, принадлежавших задержанным лицам", — говорится в сообщении ФСБ.

В настоящее время идет проверка на причастность задержанных к другим преступлениям, в том числе, к финансированию терроризма.



