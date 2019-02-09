КАРАКАС, 8 фев /ПРАЙМ/. Переговорная команда Венесуэлы прекрасно справляется с реструктуризацией долга государственной нефтяной компании PDVSA перед зарубежными партнерами, несмотря на "препятствия" со стороны правительства Соединенных Штатов, заявил в пятницу президент латиноамериканской республики Николас Мадуро.

"Что касается внешнего долга по облигациям PDVSA, то есть переговорная команда, которая прекрасно справляется с реструктуризацией, несмотря на трудности, которые создает министерство финансов США", — сказал Мадуро журналистам в Каракасе.

Он добавил, что власти республики "ведут прямые переговоры с держателями облигаций, которые заинтересованы в восстановлении экономики Венесуэлы".

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.