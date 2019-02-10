МЕХИКО, 10 фев /ПРАЙМ/. Финансовые санкции против Венесуэлы нанесли с 2013 года этой стране ущерб в размере до 350 миллиардов долларов, говорится в опубликованном в воскресенье докладе Стратегического латиноамериканского центра по геополитике (CELAG).

"Прямым следствием финансового и торгового бойкота стала потеря венесуэльцами 1,1-1,6 ВВП между 2013 и 2017 годами. Это равно потере от 245 миллиардов до 350 миллиардов долларов, накопленных с 2013 года, то есть от 8,4 тысячи до 12,1 тысячи на одного человека", – говорится в документе.

В докладе также отмечается миграция граждан Венесуэлы, покидающих страну, которая названа "гуманитарной проблемой". "К сожалению, миграционная драма была не только спровоцирована в значительной степени политикой блокады, которая ужесточила условия жизни населения, но, кажется, служит сейчас оправданием вмешательства США", — отмечено в документе.

Санкции США против официального Каракаса действуют уже не первый год. В конце января 2019 года Вашингтон объявил о введении санкций в отношении нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

ЕС ввел санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении 18 лиц, занимающих официальные должности и ответственных, по мнению ЕС, за нарушения прав человека, а также за подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле.