МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Средний чек влюбленной пары, отмечающей День святого Валентина, в среднем по России составит 3,3 тысячи рублей, в столице вдвое больше — 7 тысяч рублей, подсчитал для РИА Новости производитель онлайн-касс "Эвотор".

Четырнадцатого февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Праздник стал популярным в России с 1990-х годов.

В день праздника эти цифры могут вырасти еще примерно на 3-5% из-за подорожания цветов, считает руководитель подразделения "Эвотор.Аналитика" Андей Котов.

Для анализа "Эвотор" использовал данные средних чеков с порядка 100 тысяч терминалов, установленных в магазинах, кафе, цветочных лавках и салонах красоты за период с начала 2019 года. Так, средний чек в столичных кафе и ресторанах с одним бокалом вина или шампанского равен почти 2,2 тысячи на двоих, по России в целом — 950 рублей на двоих.

Цветы в Москве обойдутся в 1,5 тысячи рублей, по России в среднем придется заплатить около 790 рублей за букет. Средний чек на шоколад и конфеты составит 260 рублей и 190 рублей для Москвы и России соответственно.

Поход в салон красоты будет стоить 2,2 тысячи рублей для москвичей и 980 рублей для россиян в целом. За женскую бижутерию в Москве придется отдать почти 520 рублей, в России — 240 рублей. Мужские пена для бритья, гель и дезодорант выйдут дешевле — 330 рублей в Москве и 125 рублей по России.

"Средний чек существенно возрастет, если пара запланирует более дорогие подарки друг другу", — добавили в компании. Так, например, ювелирные украшения в Москве в среднем обойдутся в 6,9 тысячи рублей, по России — 2,3 тысячи рублей.