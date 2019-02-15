СОЧИ, 15 фев /ПРАЙМ/. Занимать лидерские позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в России, составленном Ассоциацией стратегических инициатив (АСИ), Тюменской области помогает не только инвестпроекты и деловая активность в регионе, но и работа над ошибками, заявил в интервью РИА Новости губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее сообщалось, что, по данным АСИ, Тюменская область в 2018 году заняла первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в России. Предыдущие два года регион также занимал места в первой десятке рейтинга.

"На первое место влияет не количество инвестпроектов, не их сумма, а вся инфраструктура и климат, который существует. Индекс состоит из нескольких разделов, после каждого рейтинга каждый регион получает развернутую картинку — по какому показателю какая динамика по сравнению с прошлым годом, и в 16 году мы видели, где мы в отстающих, отдельный план работ, что нужно для того, чтобы эту позицию потянуть. Делали не для того, чтобы занять новое место в рейтинге, мы реально понимали, что эти западающие вещи негативно сказываются на инвестиционном климате, на работе с предпринимателями. Поэтому мы получали обратную связь, делали работу над ошибками", — сказал РИА Новости Моор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.