СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Власти Орловской области планируют получить 18,3 миллиарда рублей на реализацию нацпроектов из федерального бюджета, ожидается, что более 3 миллиардов рублей регион получит в 2019 году, рассказал в интервью РИА Новости на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Мы участвуем в 11 национальных проектах. Мы не участвуем лишь в нацпроекте "наука". Он федеральный, в данном случае мы через наши учебные заведения и федеральные научные учреждения будем участвовать в реализации. По 11 нацпроектам, в которых мы принимаем участие, подготовлено и согласовано 47 региональных паспортов. Каждый паспорт — это возможность изменить сложившуюся ситуацию в регионе, и выполнить те задачи, которые поставлены президентом перед нами. Я думаю, что это будет хорошее подспорье. На перспективу выполнения нацпроектов запланировано более 18 миллиардов рублей. В 2019 году объем финансирования запланирован более 3 миллиардов рублей", — рассказал Клычков.

Реализация проектов в здравоохранении позволит снизить смертность от инфаркта миокарда в регионе с 64 до 49 человек, от острого нарушения мозгового кровообращения со 123 человек до 94 человек на 100 тысяч населения, сообщил губернатор. В рамках нацпроекта "Демография" в 2019 году в Орловской области начнется строительство дошкольных образовательных учреждений для детей ясельного возраста.

"Значительные ресурсы направляются на развитие дорожной инфраструктуры. Мы стали участниками программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2018 году на реконструкцию дорожного полотна в городе Орле было потрачено чуть менее 200 миллионов рублей, на 2019 год у нас запланировано вместе с региональным софинансированием более 700 миллионов рублей, что в три с половиной раза больше, чем было", — отметил губернатор Орловской области.

Власти ожидают, что в результате ремонтно-восстановительных работ к 2024 году 85% региональных дорог в Орловской области окажется в нормативном состоянии, сейчас в нормативе 63%.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.