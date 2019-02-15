ВАШИНГТОН, 15 фев /ПРАЙМ/. Палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла закон о бюджете ряда министерств и пограничной безопасности, отправив документ на подпись президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.

Ранее бюджетный закон был принят сенатом.

Трамп должен подписать бюджет до истечения пятницы, чтобы предотвратить очередной шатдаун — временное прекращение работы части министерств и ведомств.

Однако, как сообщили ранее в Белом доме, подписав бюджет, Трамп намерен объявить ЧП на границе, чтобы обойти конгресс и увеличить ассигнования на строительство заграждения на границе с Мексикой.

Согласованный конгрессом бюджет выделяет лишь 1,4 миллиарда долларов на строительство заграждения вместо 5,7 миллиарда, которые требовал Трамп. Эти разногласия уже привели ранее к 35-дневному бюджетному кризису.

Шаг Трампа наверняка будет оспорен в суде, который может отменить решение президента, если сочтет его необоснованным. Также он может обострить противостояние Трампа с конгрессом, который отвечает за все бюджетные ассигнования и их назначение.