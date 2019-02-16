ВАШИНГТОН, 15 фев /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Госдепартамент США в курсе задержания основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Мы знаем, что гражданин США был задержан 14 февраля в России. Защита граждан США за рубежом для нас наивысший приоритет. Из соображений конфиденциальности частной информации на данный момент мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию", — сказал представитель госдепартамента.

В пятницу Басманный суд Москвы продлил задержание основателю инвестиционной компании Baring Vostok американцу Майклу Калви. Ему и другим подсудимым вменяется "мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере", а именно — хищение 2,5 миллиарда рублей через выданный банком "Восточный" кредит.

Среди арестованных директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль.

Под стражу отправлены также советник председателя правления ПАО "Норвик Банк", экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

В суде сообщалось, что в 2015 году банк оформил кредит "Первому коллекторскому бюро", а в 2017-м было "оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры". Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела. Дело о мошенничестве было возбуждено по материалу, поступившему из ФСБ России, следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета.