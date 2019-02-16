МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Шахта "Уралкалия", где в пятницу вечером произошло задымление, работает в штатном режиме, пострадавших среди персонала нет, сообщается на сайте компании.

Ранее "Уралкалий" из-за задымления в бункере эвакуировал 221 работника из шахты в Березниках Пермского края, очаг задымления был ликвидирован.

"На момент задействования ПМЛА (план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий) в шахте находился 221 человек. Очаг задымления был ликвидирован. В настоящее время режим ПМЛА снят, рудник работает в штатном режиме… персонал был выведен на поверхность, пострадавших нет", — говорится в сообщении.