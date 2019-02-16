МЮНХЕН, 16 фев — ПРАЙМ. Вашингтон призывает всех занять решительную позицию по проекту газопровода "Северный поток-2", заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Майк Пенс.

"Мы оставались сильными против попыток разрушить наше союзничество посредством политического вмешательства или использования энергетических ресурсов. И США приветствуют всех наших европейских партнеров, которые заняли твердую позицию против "Северного потока-2". И мы рекомендуем и другим сделать то же", — сказал Пенс.

Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявил, что это коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.

Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.