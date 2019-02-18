МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к министру экономического развития страны Максиму Орешкину с просьбой доработать законопроект о земельной реформе, оставив возможность лесам располагаться на сельхозземлях, сообщается на сайте СПЧ.

Сейчас у лесов на землях сельскохозяйственного назначения нет ясного правового статуса, а собственники таких земель не могут на законных основаниях вести на них продуктивное лесное хозяйство и заниматься выращиванием лесов, охраной от пожаров, вредителей и болезней. Кроме этого, на этих землях законодательством не определяются лесонарушения.

"Совет … обратился к министру экономического развития России Максиму Орешкину с просьбой пересмотреть проект земельной реформы (о переходе от деления земель на категории к территориальному зонированию) и оставить возможность лесам располагаться на землях сельскохозяйственного назначения", — говорится в сообщении. Кроме этого, СПЧ просит добавить выращивание лесов в перечень видов разрешенного использования земельных участков в составе зоны сельскохозяйственного назначения.

В Совете напомнили, что президент России Владимир Путин давал поручение правительству решить эти проблемы путем установления особенностей использования, охраны и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, однако это поручение до сих пор остается невыполненным.

В декабре 2018 года на заседании СПЧ обсуждались вопросы о нарушениях прав граждан в связи с отсутствием правового статуса у лесов на землях сельскохозяйственного назначения. В ходе заседания Путин назвал неэффективными действия государства в сфере защиты лесов, назвав ее очень коррумпированной.

"После чего в конце декабря 2018 года были сделаны первые шаги для решения проблемы – внесены изменения в Лесной кодекс, согласно которым леса смогут располагаться на землях сельхозназначения, а особенности их использования, охраны и воспроизводства должно определить правительство", — отмечается в сообщении.

Однако, как отмечает СПЧ, 25 января 2019 года Минэкономразвития разместило для публичного обсуждения доработанную версию своего законопроекта о переходе от деления земель на категории к территориальному зонированию.

"Этот законопроект отменяет принятые нормы Лесного кодекса, из которых следует, что леса могут располагаться на сельхозземлях, и фактически возвращает ситуацию в исходное неправовое русло", — отметили в Совете, добавив, что Минэкономразвития предлагает при необходимости переводить покрытые лесом сельхозземли в зону лесного фонда, то есть переводить в федеральную собственность.

По мнению председателя постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ Сергея Цыпленкова, проблему неопределенного правового статуса у лесов на сельхозземлях в масштабах всей страны невозможно решить одним только переводом таких земель в земли лесного фонда. По его словам, нужны "четкие и понятные" правила пользования такими лесами.

"В конце концов, если уж рыбоводство разрешено на землях сельхозназначения, почему бы также не разрешить собственникам сельхозземель заниматься там выращиванием товарного леса. Министерству экономического развития необходимо учесть эти аспекты при доработке своего законопроекта", — приводятся слова Цыпленкова на сайте СПЧ.