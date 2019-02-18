МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) проводит тендер на страхование рисков при запуске транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" к Международной космической станции (МКС), следует из материалов на портале госзакупок.

Страховая сумма по договору обозначена в 4,156 миллиарда рублей, которая включает в себя подлимит в отношении прерванного зажигания, который составляет 100 миллионов рублей, указывается в документах. Страховую компанию планируется определить 28 февраля, начальная (максимальная) стоимость контракта — 269 миллионов рублей.

Запуск "Союза" планируется на 14 марта в 22:14 мск, а его стыковка с МКС — на 15 марта в 4:07 мск. В экипаж "Союза МС-12" войдут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на "Союзе МС-10" до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", а также американка Кристина Кук.

Согласно закупочным материалам, страховым случаем, в частности, будет считаться полная гибель ракеты космического назначения в результате невыведения пилотируемого корабля на орбиту, неотделения его от ракеты, аварии ракеты, пилотируемого корабля или разгонного блока, невозможности по техническим причинам стыковки корабля с МКС.