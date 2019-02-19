ЛОНДОН, 19 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания и Израиль подписали соглашение о непрерывности торговли между двумя странами после Brexit, говорится в сообщении британского министерства международной торговли.

"Соглашение о непрерывности торговли позволит британским компаниям и потребителям получать выгоду от продолжения торговли с Израилем после того, как мы покинем Европейский союз", — отмечается в сообщении министерства.

Соглашение было подписано в понедельник британским министром международной торговли Лиамом Фоксом и министром экономики и промышленности Израиля Эли Кэном в Иерусалиме. Стороны сохранят существующие условия торговли, что позволит компаниям избежать дополнительных тарифов и сохранить рабочие места.

На конец третьего квартала 2018 года торговый оборот между двумя странами составил 4 миллиарда фунтов стерлингов (более 5 миллиардов долларов).

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. При этом парламенту и правительству пока не удалось договориться по условиям выхода страны из ЕС, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией.