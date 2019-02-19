МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Исполнение расходной части бюджета РФ в 2018 году стало самым низким за последние 10 лет, объем неосвоенных бюджетных средств вырос в 1,3 раза – до 785,8 миллиарда рублей, сообщается в материалах Счетной палаты.

"Отмечается самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 10 лет (95,5%). Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 785,8 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза", — говорится в аналитической записке Счетной палаты по исполнению бюджета РФ за 2018 год.

Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений, превышающий 100 миллиардов рублей, установлен в 2018 году по разделам "Национальная оборона" — 237 миллиардов рублей, "Национальная экономика" – 167 миллиардов рублей и "Общегосударственные вопросы" – 159 миллиардов рублей.

На низком уровне — менее 90% — исполнены расходы по 10 госпрограммам, из них по 9 – расходы исполнены ниже уровня 2017 года. Самое низкое исполнение Счетная палата отметила по госпрограмме развития фармацевтической и медицинской промышленности, космической деятельности, а также реализации государственной национальной политики.

Среди причин низкого исполнения бюджета по расходам аудиторы называют внесение изменений в бюджет РФ в конце года, позднее заключение госконтрактов и длительные конкурсные процедуры.

Контрольное ведомство отмечает также длительные сроки принятия нормативных актов правительства, из-за чего не предоставлены субсидии отдельным юрлицам. Так, 10 из 86 нормативно-правовых актов, или 11,6%, были приняты по истечении от 90 до 317 дней от предусмотренного срока внесения в правительство РФ. Ответственными за их разработку были Минпромторг, Минтранс, Минпросвещение, Минприроды и Минкультуры.