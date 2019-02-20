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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Неэкспортивное поведение — Правительство сокращает субсидии на вывоз продукции — На фоне деклараций об активной поддержке экспорта и переориентации на него госдотаций правительство неожиданно обрезало один из таких инструментов. Минпромторг и РЭЦ втрое снизили возможную бюджетную субсидию для экспортеров на транспортировку продукции — теперь она может достигать лишь 7% от общей суммы контракта против прежних 25%.

— Лучшие кадры отправят за рубеж — Чиновники поддержат экспорт кино- и телеконтента — Минэкономики предлагает поддержать льготами экспорт российского кино и анимации. Обсуждается расширение финансирования производителей контента, а также налоговые льготы для компаний, продающих за рубеж кино и сериалы больше чем на $1 млн в год. Однако таких компаний в России пока считаные единицы.

— Мусор складывают в пакетные предложения — Дмитрий Медведев поручил ускорить реформу обращения с отходами — Федеральный центр намерен поторопить регионы, еще не присоединившиеся к "мусорной реформе": премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о переходе на новую систему поручил ускорить этот процесс и попросил Генпрокуратуру оценить обоснованность задержек.

— "Газпром" обжегся на потеплении — Европейская весна мешает экспорту — Эта зима, в отличие от сравнительно морозных зим 2017 и 2018 годов, явно не принесет "Газпрому" новых экспортных рекордов. Теплая погода, согласно прогнозам, сохранится в Европе и в марте—апреле, цены на газ уже упали до минимумов прошлого года, а запасы в хранилищах застыли на рекордном уровне.

— Наградные скидки — Минобороны просит у ритейлеров льгот для орденоносцев — Как стало известно "Ъ", вслед за введением льгот для военнослужащих в подведомственных "Военторгах" министр обороны Сергей Шойгу предложил и другим ритейлерам предоставить "преференции" обладателям военных наград. Получение запроса подтвердили в Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), сообщив, что изучают предложение.

— Страна нежданной старости — Россияне не готовятся стать пожилыми — Большинство россиян не видят возможностей для подготовки к собственной старости, а для тех, кто считает это важным, главными способами являются диета, спортивные упражнения и создание сбережений. Впрочем, только половина тех, кто говорит об этом, реально практикуют названные занятия.

— Услугам ищут новые рынки — Минэкономики предлагает поддержать их экспорт налоговыми льготами — В рамках утвержденного нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" внешние поставки услуг должны вырасти к концу 2024 года более чем в полтора раза — до $100 млрд. Чтобы добиться этого, Минэкономики предлагает дать экспортерам услуг возможность применения двойного налогового вычета по расходам на продвижение за рубежом.

— Нам любые дороги пороги — Рабочая группа при АП решила смягчить требования к кандидатам в губернаторы — "Единая Россия" согласилась уменьшить максимальный порог муниципального фильтра на губернаторских выборах с 10% до 5% от общего числа местных депутатов и глав. Вопрос об изменении законодательства обсуждался на рабочей группе при администрации президента (АП).

— Конфликт Алексея Чалого с Дмитрием Овсянниковым дорос до референдума — Его инициаторы хотят задать вопрос о недоверии главе Севастополя — Вчера в избирком Севастополя поступило ходатайство инициативной группы о проведении референдума по недоверию главе города Дмитрию Овсянникову и об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой отстранить его от должности. В инициативную группу вошли сторонники экс-спикера заксобрания Алексея Чалого, который конфликтует с губернатором.

— Информагентство просят сдать информагента — Вячеслав Володин требует проверить достоверность публикации в СМИ — 19 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по информполитике разобраться, "кто стоит" за публикацией агентства Ura.ru о запрете приобретать машины, не имея места парковки, и "какой источник информации" был у издания.

— Реагентам приказано снизить активность — ГОСТ установит новые требования к дорожной химии — В России готовится новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам. В нем впервые будет описан размер гранул твердых реагентов: 1–8 мм. Это необходимо для борьбы с пылью в городах и случаями, когда частицы реагентов повреждают автомобили.

— Московскую реновацию проверяют на нормативность — Жители Коньково пытаются оспорить качество нового дома в суде — Жители из трех домов в столичном районе Коньково требуют не переселять их в новый дом по программе реновации, пытаясь оспорить его качество в Мосгорсуде. В иске к городским властям говорится, что в новом 19-этажном здании не работает вентиляция, не смонтированы дымоуловители, на лоджиях слишком узкие простенки и нет "непрерывных ограждений" — все это нарушает противопожарные и строительные нормативы.

— Депутаты расширили паллиативную помощь — Законопроект о поддержке неизлечимо больных принят во втором чтении — Законопроект о паллиативной помощи, который должен определить это понятие как комплексную медицинскую и социальную помощь и закрепить право на обезболивание и получение паллиативной помощи на дому, прошел второе чтение в Госдуме.

— Школы отправляют в культпоход — Министр просвещения объяснила, что подразумевает введение "культурного норматива" — В Министерстве просвещения пояснили, что внедрение "культурного норматива" в школах будет рассчитано только на учащихся начальной и средней школы и поможет им изучить культуру своего региона. О совместной разработке проекта в рамках Российского инвестиционного форума рассказали министр просвещения Ольга Васильева и министр культуры Владимир Мединский.

— "Попытки создать антииранскую коалицию смешны" — Заместитель главы МИД Ирана — о роли Тегерана на Ближнем Востоке — Москву для участия в Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" посетил замминистра иностранных дел Ирана, президент Института политических и международных исследований Сайед Казем Саджадпур.

— Не за снос, так за строительство — Под домашний арест помещен застройщик Новой Москвы — Как стало известно "Ъ", Олег Сухоруков, гендиректор ООО "Финансовая промышленная компания "Сатори"", в свое время разбиравшего гостиницы "Россия" и "Интурист", обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями.

— Полковник изменил Родине, сдав хакера — Для бывшего офицера Центра информационной безопасности ФСБ запросили 20 лет заключения — Как стало известно "Ъ", для фигурантов крупнейшего шпионского скандала — бывших начальников отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова — гособвинение запросило максимальные сроки наказания.

— Плазменные борцы за дело мира — Китай начинает стрельбу патентами — В Китае объявлен тендер на испытания технологии "плазменной артиллерии", патент на которую был получен еще в 2015 году. Технология, как следует из патента, способна отправлять снаряды на большие расстояния, с большей скоростью и меньшим коэффициентом износа ствола.

— Хакеры открыли гражданскую позицию — Социальная инженерия дала рост хищений — В 2018 году хакеры сместили вектор успешных атак с банковских клиентов юрлиц на граждан. В результате объем средств, похищенных у компаний, упал, а у розничных клиентов вырос, и эти показатели фактически сравнялись.

— Кибербезопасность меняет курс — Американская компания Splunk ушла из России — Крупная американская IT-компания Splunk, занимающаяся кибербезопасностью, объявила об уходе с российского рынка. В самой компании это объясняют пересмотром инвестиционной стратегии, но местные партнеры, для которых решение Splunk стало внезапным, не исключают политических причин.

— Автосалоны заказали кофе — Дилеры развивают кобрендинг — Автодилеры наряду с рынком ритейла ищут новые направления развития бизнеса. В условиях высокой конкуренции вместо традиционных автосалонов на рынке появляются не только цифровые дилерские центры, которые позволяют сократить затраты на экспонирование автомобилей, но и кобрендовые салоны с участием, например, сетей кофеен.

— Биткойн по инвестбанковскому курсу — Новости от JPMorgan поддержали криптовалюту — 19 февраля стоимость самой известной криптовалюты — биткойна — вернулась к значениям полуторамесячной давности. За два дня его курс вырос почти на 14% и превысил уровень $4 тыс. Достижению локального максимума способствовали новости о том, что один из крупнейших инвестбанков мира — американский JPMorgan Chase — запустил собственный прототип криптовалюты.

— Проверенные должники — Число закредитованных граждан растет — По итогам 2018 года более чем у четверти заемщиков оказалось не менее трех открытых кредитов, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За год число закредитованных граждан увеличилось более чем на 12%. Рост доли таких заемщиков происходит в основном за счет максимально закредитованных — по итогам года доля граждан более чем с пятью открытыми кредитами достигла 7%.

— Неэкспортивное поведение — Правительство сокращает субсидии на вывоз продукции — На фоне деклараций об активной поддержке экспорта и переориентации на него госдотаций правительство неожиданно обрезало один из таких инструментов. Минпромторг и РЭЦ втрое снизили возможную бюджетную субсидию для экспортеров на транспортировку продукции — теперь она может достигать лишь 7% от общей суммы контракта против прежних 25%.

— Краба делят на налоги — Получатели квот на аукционах могут избежать повышения сбора — У компаний может появиться новый стимул для участия в аукционах на квоты по добыче краба. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили не повышать ставки сбора за пользование полученными таким способом ресурсами. Инициатива может быть выгодна Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка, которая участие в аукционах уже рассматривала, считают участники рынка.

— Лекарства вызывают в суд — Минздрав требует выплаты неустоек от их поставщиков — Число дистрибуторов лекарств в рамках госзакупок, с которых Минздрав требует в суде выплаты неустоек за срывы сроков поставки, растет. Если в 2018 году ответчиком перед министерством по аналогичным разбирательствам была только "Р-фарм" Алексей Репика, то сейчас таких компаний стало пять. В дальнейшем Минздрав может добраться и до небольших региональных игроков, прогнозируют эксперты.

— Экс-сенатор поднимает уровень — Level Group Вадима Мошковича купила участок в центре Москвы — Подконтрольная экс-сенатору Вадиму Мошковичу девелоперская компания Level Group выкупила участок в Донском районе, граничащем с Хамовниками — одним из респектабельных районов Москвы. Застройщик намерен построить комплекс апартаментов, проект может обойтись в 2 млрд руб.

— Глава "Яндекс.Автобусов" переехал в AtlasBus — Михаил Томшинский основал свой билетный сервис — Как стало известно "Ъ", гендиректор компании "Яндекс.Автобусы" Михаил Томшинский покидает свой пост. Он основал конкурирующий сервис по продаже автобусных билетов AtlasBus. Скорее всего, он будет функционально похож на прежнюю версию проекта "Яндекса", который сейчас проходит через реорганизацию, считают участники рынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Мечел" может расстаться с главным проектом — Банки-кредиторы ищут Эльгинскому месторождению новых владельцев — Чтобы после 2020 г. расплатиться с долгами, горно-металлургическая компания "Мечел" Игоря Зюзина может расстаться с крупнейшим инвестпроектом – Эльгой – уже в этом году, рассказали "Ведомостям" пять собеседников, близких к разным сторонам возможной сделки.

— Кремль согласился снизить вдвое порог муниципального фильтра — Но "Единая Россия" все равно сохранит контроль над ним, уверены эксперты — Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента одобрила снижение в 2 раза верхнего порога муниципального фильтра на выборах губернаторов и отказ от предварительной регистрации наблюдателей на избирательных участках.

— Госдума поборется с фейкньюс еще до принятия соответствующего закона — Депутатов обидела публикация об обсуждении в Думе "антинародной" инициативы — Публикация Ura.ru от 16 февраля о том, что в Госдуме якобы обсуждается запрет на продажу автомобилей людям, не имеющим места для парковки, должна стать предметом проверки. Об этом на заседании Думы во вторник заявил ее председатель Вячеслав Володин.

— Минфин готовит реформу госзакупок — Их сложная процедура может помешать выполнить нацпроекты Владимира Путина — Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину и Федеральному казначейству радикально упростить процедуру госзакупок. Контрактная система сложна и недостаточно гибка и, чтобы реализовать национальные проекты, ее нужно донастроить, приводит Минфин слова Силуанова.

— Рост реальных зарплат населения почти остановился — Реальные доходы продолжили падать — Реальные зарплаты россиян в январе 2019 г. почти не выросли: относительно января 2017 г. они увеличились всего на 0,2%, сообщил Росстат. Это заметно ниже консенсус-прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков (0,9%).

— Оформить tax free можно будет электронно — Это упростит систему для иностранцев и контроль за ней для чиновников — Получить НДС покидающим Россию иностранцам станет проще – оформить tax free можно будет электронно. Такое поручение дал первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, сообщил его представитель.

— Развитие рыночной экономики мешает КНДР строить социализм — Почувствовавшие вкус денег корейцы больше не хотят быть дешевой рабочей силой — Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уделяет большое внимание развитию экономики и повышению уровня жизни в стране. Поэтому на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом в феврале он попытается договориться об отмене санкций.

— Что ЦБ обнаружил в банке "Восточный", из-за которого арестован Майкл Калви — У регулятора еще летом были основания для его санации — Банк "Восточный", конфликт акционеров которого стал причиной ареста четырех сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok во главе с ее основателем Майклом Калви, еще летом мог быть подвергнут санации. Тогда ЦБ дал акционерам шанс спасти банк своими силами.

— АФК "Система" станет крупнейшим акционером "Эталона" — Последний до этого получит контроль над девелопером "Лидер-инвест" — Группа "Эталон" подписала обязывающие соглашения о покупке 51% акций АО "Лидер-инвест", следует из сообщения сторон. Сумма сделки составит 15,2 млрд руб. Там сказано, что антимонопольные органы уже одобрили сделку, которая будет профинансирована за счет кредита Сбербанка.

— Минстрой может узаконить многомиллиардные расходы операторов связи — Их могут обязать иметь договоры с управляющими компаниями на подключение жилых домов — Операторы связи будут обязаны заключить договор с управляющими компаниями, чтобы оказывать услуги жильцам, – об этом в понедельник в РСПП заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. "Ведомости" узнали об этом от четырех участников заседания.

— "ТНТ Premier" отказывается от услуг Huawei из-за массовых сбоев — Китайская компания не смогла обеспечить нормальный запуск видеосервиса — "Газпром-медиа" может отказаться от работы с китайской Huawei, техническая платформа которой лежит в основе видеосервиса "ТНТ Premier", рассказали "Ведомостям" три источника, близких к холдингу. Один из них уверяет, что вопрос уже решен.

— "Русгидро" ищет подрядчика для выравнивания просевшего фундамента Загорской ГАЭС-2 — Работы стоимостью 2,76 млрд рублей должны завершиться в 2022 году — Загорская ГАЭС-2 (принадлежит "Русгидро") объявила конкурс на выполнение работ по выравниванию здания станционного узла. Просевший фундамент будут поднимать за счет накачивания под здание специальных быстро затвердевающих составов. Итоги конкурса будут подведены в апреле 2019 г., после подписания договора исполнитель должен выполнить работы за 32 месяца, говорится в документах на сайте госзакупок.

— Владелец "Пятерочек" инвестирует в бизнес с оператором постаматов PickPoint — За год они построят сеть из 1500 точек выдачи интернет-покупок — Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group создаст совместное предприятие с владельцем постаматов PickPoint. О подписании соответствующего соглашения стороны сообщили 19 февраля. Цель – развивать сеть автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов в магазинах под управлением X5, сказано в совместном заявлении сторон.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Шибко умный — Человеку предстоит конкурировать за рабочие места с искусственным разумом. Кто победит?— Эксперты все чаще заявляют, что часть профессий исчезнет, или они так изменятся, что только искусственный разум будет способен освоить новые компетенции. Насколько оправданны эти опасения? Об этом и об ожиданиях самих работников рассказал в интервью "Российской газете" генеральный директор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин.

— Накажут на трезвую голову — За появление в общественном месте в нетрезвом виде предлагается отправлять на обязательные работы — Самарская губернская Дума предложила законопроект, вводящий новое наказание за появление на людях в нетрезвом непотребном виде.

— Метр с размахом — Где стали брать больше денег на покупку квартир — Самое большое количество кредитов берут жители Москвы и Подмосковья. А меньше всего покупка квартиры на заемные средства интересует жителей Ингушетии.

— Ваша карта бита — Хакеры украли у граждан больше, чем у банков и компаний — Новый тренд: основной объем потерь от деятельности кибермошенников приходится на граждан. В отличие от банков, они так и не научились защищаться даже от самых простых форм обмана.

— На рельсах – болид — Скоростная магистраль между Европой и Азией выведет Россию на новые позиции в мире — Одним из главных приоритетов России, который даст мощный импульс развитию ее экономики, кардинально изменит положение в мире, должен стать проект транспортных коридоров "Восток — Запад" и "Север — Юг". Прежде чем приступать к решению столь масштабной задачи, необходимо выявить все плюсы и минусы, оценить экономические эффекты. "РГ" беседует с одним из авторов такого исследования, академиком Аскаром Акаевым.

— Мусор без переплат — Дмитрий Медведев призвал не допустить необоснованного роста тарифов на вывоз отходов — В рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами регионы должны стремиться к тому, чтобы граждане не переплачивали за вывоз мусора, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В Минприроды насчитали, что принятых для смягчения реформы мер уже достаточно, чтобы от текущего тарифа осталось 30 процентов.

— Султан и инвесторы — Валентина Матвиенко посетила Бруней — Султан Брунея Хассанал Болкиах передал приглашение президенту России Владимиру Путину посетить страну, а также выразил желание побывать с визитом в России. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подводя итоги визита в Бруней.

— Лишних островов у нас нет — 96 процентов жителей Курил против передачи островов Японии — Две трети постоянно проживающих на Курилах совершеннолетних граждан приняли участие в соцопросе и практически единодушно высказались против передачи Японии островов Курильской гряды.

— На пути в кандидаты — В России собираются снизить муниципальный фильтр — Партия "Единая Россия" согласилась с необходимостью снижения муниципального фильтра. Такая договоренность достигнута на заседании рабочей группы по изменению избирательного законодательства при администрации президента.

— Патронаж на дому — Законопроект о помощи тяжелобольным прошел второе чтение — Тяжелобольные смогут рассчитывать на комплексную помощь от государства не только в больнице, но и в условиях дневного стационара, а также на дому. Причем их право на обезболивание будет закреплено в законе. Законопроект о регулировании оказания паллиативной помощи Госдума приняла во втором чтении.

— Кино будет. Какое?— Министр культуры обсудил будущее российского кинематографа с руководителями компаний-лидеров — Лидеры отечественной киноиндустрии собрались в Министерстве культуры на встречу с Владимиром Мединским. Команда сильнейших кинопродюсеров — девять человек — Федор Бондарчук, Анатолий Максимов, Сергей Сельянов, Александр Роднянский, Алексей Учитель, Эдуард Илоян, Леонид Верещагин, Вадим Верещагин, Тимур Бекмамбетов.

— До ЗАГСа доведут — Список организаций, имеющих доступ к данным о смерти граждан, расширится — Агентству по страхованию вкладов (АСВ), негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и страховым компаниям дадут частичный доступ к единому реестру записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Они смогут получать сведения о смерти граждан.

— Путь в лидеры — Будущих управленцев призвали не бояться риска — Второй полуфинал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" по Центральному федеральному округу стартовал 19 февраля в Подмосковье. Участникам предстоит решить реальные бизнес-кейсы, которые ведущие российские компании взяли из жизни. Это последний региональный полуфинал, и дальше в финал выйдут 300 самых перспективных участников со всей страны.

— Прощай, гаджет — Окончательное чтение в Госдуме прошел законопроект, который запрещает военнослужащим и призывникам иметь при себе на службе телефоны и другие устройства с подключением к интернету. Кроме того, им нельзя будет делиться в соцсетях информацией, имеющей отношение к их службе.

— Звонок на всю деревню — Уличные таксофоны оборудуют сиренами — Для оповещения населения о чрезвычайной ситуации Минкомсвязь в рамках проекта по сохранению и переоборудованию таксофонов рассматривает возможность расширить их функции.

— О росте спорят — Россия снизила зависимость от нефтяных цен и теперь ищет рецепт стабильного развития — В России за прошлый год впервые с кризисного 2014-го сложился профицит бюджета, но выйти на ожидаемое развитие экономики пока не удалось, рассказал журналистам глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

— Рабочая группа по лекарствам — Во вторник в Государственной Думе состоялось первое заседание межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств. В нее вошли депутаты всех парламентских фракций.

— Балтийский вальс — Сергей Шойгу и Александр Беглов обсудили новостройки военно-морского кластера Северной столицы — Во вторник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр обороны Сергей Шойгу вместе решали, как в Кронштадте будет создаваться современный военно-морской кластер.

— Чип спешит на помощь — Животных в России промаркируют — Минсельхоз внес в правительство законопроект о маркировке и учете животных.

— На ком шапка горит — Фейк о "не той" российской ракете придумала американская разведка — 19 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков категорически опроверг сообщения западных СМИ, что на брифинге в Москве 23 января наши генералы показали зарубежным военным атташе и журналистам не нарушающее Договор РСМД изделие под индексом 9М729, а совершенно другую ракету. Это, в частности, утверждала со ссылкой на американскую разведку газета Daily Beast.

— 16-этажный рядовой — В России откроется "Ржевский мемориал" — На заседании Центрального совета Российского военно-исторического общества в ряду ключевых проектов РВИО 2019-2020 годов назван Ржевский мемориал (памятник "Бронзовому солдату") у деревни Хорошево возле города Ржева Тверской области.

— Для учения и лечения — В Подмосковье за год построят 105 соцобъектов — Более 100 объектов социальной инфраструктуры будет построено в Подмосковье в этом году. "В прошлом году мы сдали 111 таких объектов и в этом будем двигаться такими же темпами", — сообщил во вторник на заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев.

— ВИП-вклады в свой карман — Экс-банкиры пойдут по этапу — Замоскворецкий райсуд столицы вынес обвинительный приговор экс-руководителям банка "Екатерининский".

— Тор стреляет на ходу — На Дальнем Востоке проходят масштабные учения подразделений войсковой противовоздушной обороны. Командование округа привлекло к ним значительные силы и средства — более 4 тысяч солдат и офицеров, а также около 700 единиц боевой и специальной техники.

— Брак по расчету — В России снизилось число свадеб — Министерство юстиции опубликовало свежую статистику ЗАГСов. Печальные вести: снизилось число свадеб. В прошлом году слова "горько" прозвучали для 967 тысяч пар. Годом ранее было сыграно более миллиона свадеб.

— Индивидуальный подход — КС РФ убрал двойное наказание за нарушение требований Пенсионного фонда — Конституционный суд РФ запретил штрафовать индивидуальных предпринимателей дважды за одно и то же нарушение, связанное с предоставлением сведений в Пенсионный фонд РФ. Соответствующее постановление публикует "РГ".

— Наш уголок не тесен — В одной гостинице зарегистрировали почти три тысячи мигрантов — Столичная гостиница в Архангельском переулке проявила чудеса гостеприимства — приютила у себя аж 2755 иностранных граждан. Понятно, что такой наплыв зарубежных гостей, причем в одно и то же место пребывания, не мог не заинтересовать компетентные органы. И, действительно, заинтересовал.

— Тревожная кнопка в школе — Патрушев назвал причины подростковой преступности — В России растет число чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях, которые связаны с ростом агрессии среди учащихся. Об этом на выездном совещании в Тюмени заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

— С меры по нитке — Минэкономразвития подсчитало ущерб от торговых ограничений других стран — Ущерб от введенных другими странами торговых ограничений против России превысил 6 миллиардов долларов, следует из материалов Минэкономразвития. Больше всего ограничительных мер ввели Евросоюз, Украина и Индия.

— Под градусом — КС РФ согласен на конфискацию автомобилей, перевозящих незаконный алкоголь — Конституционный суд РФ поручил изучить вопрос о наказании для владельцев автотранспорта, чьи автомобили были задействованы в процессе незаконного оборота алкоголя. В настоящее время, полагают судьи, положения ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" не позволяют конфисковывать автомобиль, если его владелец не признан виновным в подобном правонарушении.

— Слушаем и готовы помочь — Пенсионный фонд Чечни с помощью цифровизации делает поразительные успехи в избавлении от ручного труда и бюрократии — Знаковым стал для пенсионной системы России 2019 год. Изменилось законодательство, появилась новая льготная категория — предпенсионеры. О том, как проходят процессы пенсионной реформы в Чечне, рассказал "РГ" руководитель Отделения Пенсионного фонда России по Чеченской Республике Мохмад-Эми Ахмадов.

— Охота на "Т-34" — Почему США безропотно терпят попытки Украины ввести цензуру в американских кинотеатрах — В Киеве, похоже, вдохновились примером украинских активистов, которые запугали два американских кинотеатра и вынудили их снять с проката российский фильм "Т-34". Посольство Украины в Вашингтоне ни много ни мало — решило взяться за цензуру репертуара кинозалов в США — страны, именующей себя оплотом демократических свобод.

— Вышел из строгого режима — Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков освободился из колонии в Мордовии — Во вторник освобожденный по решению суда отставной полковник Владимир Квачков впервые переступил порог мордовской колонии и вышел к ожидавшим его родным, друзьям и прессе.

— Истребитель на двоих — Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в Индии достиг 10 млрд. долларов. Это сообщение приурочено к стартующей сегодня в Индии международной авиационно-космической выставке Aero India 2019. Салон пройдет в Бангалоре с 20 по 24 февраля.

— Обувь по дешевке — Задержаны сотрудники таможни — В служебных помещениях Федеральной таможенной службы сотрудники Следственного комитета, совместно с оперативниками подразделений службы экономической безопасности ФСБ и брянскими чекистами, провели обыски по уголовным делам о взятке.

— Коридоры для беженцев — Жителям "Рукбана" разрешили уйти из лагеря — Во вторник на границе контролируемой США сирийской зоны в Эт-Танфе открылись два пункта пропуска для выхода беженцев лагеря "Эр-Рукбан".

— Ход конем — Сергей Шойгу поддержал идею создать лигу кадетского спорта — Лучших физкультурников из подростковых училищ и корпусов, которые курирует Минобороны, объединит лига кадетского спорта. Во вторник идею ее создания поддержал глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

— Каракас переходит в средний класс — Зажиточные жители Венесуэлы критикуют президента Мадуро, но в то же время боятся перемен — Принято считать, что венесуэльский средний класс является заклятым врагом правительства Николаса Мадуро. Якобы еще со времен Уго Чавеса местную буржуазию притесняют и фактически не дают поднять голову. Но стоит приехать в, как пишут в западных СМИ, "охваченную острейшим гуманитарным кризисом" Венесуэлу, сразу начинаешь понимать, что такой подход, мягко говоря, неверный.

— Химчистка для Европы — Французский президент намеревается встряхнуть ЕС — О том, что Эмманюэль Макрон планирует выступить с программной речью на ранних подступах к выборам в Европарламент, а они пройдут в конце мая, в Париже поговаривали давно, но без какой-либо конкретики. И вот кое-что прояснилось. Как сообщило информагентство Reuters со ссылкой на источники в окружении французского президента, Макрон произнесет свой спич "в конце февраля — начале марта".

— Возвращение из Багдада — "Российская газета" узнала подробности эвакуации детей, чьи матери — гражданки РФ — остаются в тюрьмах Ирака — В багдадской тюрьме "Расафа", известной плохими условиями содержания из-за переполненности, с лета-осени 2017 года находились в заключении женщины — гражданки РФ, в основном с детьми, всего около 130 человек. В результате длительных переговоров между Россией и Ираком в декабре 2018 — феврале 2019 года детей удалось освободить и доставить на родину.

— Вулкан суверенитета — Неаполь добивается автономии — Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис заявил о намерении добиваться в 2019-м году проведения референдума о "дифференцированной автономии". На этот неожиданный шаг его вдохновил процесс, который затеяли три северных итальянских области — Венето, Ломбардия и Эмилия-Романья.

— Новый год справляли в долг — Минфин предрекает регионам рост долговой нагрузки — На 1 января 2019 года госдолг регионов и муниципалитетов, по данным Минфина, составил 2,206 триллиона рублей. В Минфине прогнозируют, что он может вырасти до 2,907 триллиона рублей к 2022 году. Причина — увеличение социальных обязательств и грядущие расходы на реализацию нацпроектов.

— Очередь за соседями — После публикации "РГ" ульяновские власти переселили сироту в новое жилье — "РГ" писала о судьбе Веры Роговой — сироты, воспитанницы детского дома и матери-одиночки из Ульяновской области — год назад. В 2006 году местные власти предоставили ей жилье в ветхом доме 1927 года постройки на улице Максима Горького в поселке Цемзавод Сенгилеевского района.

— Ставка меньше, чем жизнь — Осуждена банда, которую ловила вся полиция Краснодара — На Кубани краевой суд приговорил четырех участников преступной группы к длительным срокам заключения. В августе 2017 года они напали на пост ДПС, захватили машины. Но большой резонанс это дело, которое началось с выигрыша в тотализатор, получило еще и потому, что один из бандитов был действующим полицейским в звании лейтенанта, а для отслеживания передвижения одной из своих жертв нападавшие использовали GPS-маячок.

— Покровитель в цене — В столице задержали главу подмосковного города — Следственный комитет объявил о задержании в Москве очередного чиновника по подозрению в получении взятки.

— За паспортом в суд — В Кургане девушка доказала, что является гражданкой России — 24-летняя Юлия Башмакова, которую лишили российского гражданства после проверки полиции, восстановлена в своих правах. Ее признали гражданкой России по рождению и вернули паспорт. Девушка пока не решила, будет взыскивать моральный ущерб за доставленные ей страдания.

— Задел грузовик?— Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области — Автобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший из районного центра Миллерово в Ростов-на-Дону, попал в аварию. В его салоне находилось 17 пассажиров.

— Ни сдать, ни снять — В Крыму обнародовали список проблемных жилых новостроек — Как минимум 1500 дольщиков строительства проблемного жилья в Крыму не могут узаконить свою собственность. Некоторых из них обманули не по одному разу. Проблема настолько сложна и запутанна, говорят в правительстве Крыма, что решать ее можно лишь в индивидуальном порядке.

— Купола над Москвой — Владимир Ресин: Новый храм в Сретенском монастыре как будто всегда там и стоял — Такого "Делового завтрака" — в действующем мужском монастыре — у "Российской газеты" еще не было. Но именно сюда пригласил журналистов Владимир Ресин. Строя Москву почти шесть десятков лет в самых разных должностях, от мастера до главы стройкомплекса, первого вице-мэра Москвы и до нынешней — депутата Государственной Думы, он всегда знает лучшие точки, откуда особенно хорошо видно: чем старше российская столица, тем краше она становится. Так с его легкой руки родилась традиция выездных "Деловых завтраков".

— Осадка в бутылке не оказалось — Белые и красные вина российских торговых марок оказались очень высокого качества — Среди российских вин нашлось немало образцов очень высокого качества. Это признал глава Роскачества Максим Протасов, подводя итоги масштабного исследования отечественного вина, изготовленного строго из российского винограда.

— Как напоить Крым — Чтобы победить дефицит воды на полуострове, не нужны миллиарды рублей — Дефицит пресной воды — сейчас одна из самых болевых проблем Крыма. Хотя, по мнению специалистов, они здесь копились десятилетиями. Почти 85 процентов воды использовались для орошения полей. Причем тысячи скважин, откуда брали подземные воды, эксплуатировались нещадно.

— Сильны в математике — У пчел открыли удивительный дар — Пчелы продолжают удивлять ученых. На этот раз австралийские и французские биологи под руководством Адриана Дайера изучали, способны ли насекомые совершать арифметические действия, складывать и вычитать. Напомним, что ранее именно эти специалисты уже сообщали о сенсационных способностях пчел.

— Наша ЭРА — В военном технополисе в Анапе создают киборгов с искусственным интеллектом — Подъем — 6.00, 6.10 — зарядка, 7.30 — завтрак, 9.00 — научная деятельность… Разминка для ума — и что же это за организация? Впрочем, не теряйте времени. Угадать невозможно. Это распорядок дня личного состава самого невероятного проекта нашей армии: инновационного технополиса ЭРА.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Дипломатическая дружба — США хотят понизить статус отношений с Россией — Соединенные Штаты Америки способны понизить уровень дипломатических отношений с РФ на фоне внутриполитических разногласий. Об этом заявил "Известиям" экс-посол России в США, а ныне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

— Повестка по России — О чем пойдет речь в послании президента – В среду Владимир Путин выступит в Гостином Дворе с посланием Федеральному собранию. В своем уже 15-м по счету обращении к парламентариям президент традиционно затронет широкий круг вопросов — от ответа на внешние угрозы до внутренних проблем страны.

— Народный изгнанник — За ложь в декларации придется сдать мандат — Депутаты Госдумы могут досрочно лишиться своих мандатов, если укажут в декларации о доходах заведомо недостоверную или неполную информацию. Кроме того, если парламентарий совершит покупки на сумму, превышающую его доход за последние три года, ему придется раскрыть дополнительные источники заработка.

— Надо повторить — Сенаторы предлагают вернуть вытрезвители – В России могут снова появиться вытрезвители. Туда будут определять граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, но не нуждаются в медицинской помощи. Законопроект разработали в Совете Федерации.

— "Порошенко надо купить два миллиона голосов" — Кандидат в президенты Украины Евгений Мураев — о предстоящих выборах и урегулировании в Донбассе — Петру Порошенко для прохода во второй тур выборов главы Украины придется "купить два миллиона голосов" избирателей. Об этом "Известиям" заявил кандидат в президенты, депутат Верховной рады Евгений Мураев (разные соцопросы, проведенные в начале февраля 2019 года, дают ему от 2,3 до 5,4% голосов).

— Почувствовали химию — Новая атака "Белых касок" в Идлибе задержит вывод американских войск из Сирии — Россия не исключает, что "Белые каски" продолжают готовить провокации с химоружием ради сохранения военного присутствия США в Сирии. Это также может способствовать дискредитации правительства Башара Асада, заявили "Известиям" в МИД РФ.

— Зажиточный минимум — Чиновники по-новому оценят нужды россиян — Введение в России нового показателя качества жизни — минимального потребительского бюджета (МПБ) — обсуждает рабочая группа при Министерстве труда. Об этом "Известиям" рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

— Пассивный подход —Инвесторы сэкономили на налогах 17,5 млрд рублей — Российские инвесторы за два года сэкономили на налогах 17,57 млрд рублей, рассказали "Известиям" в Федеральной налоговой службе (ФНС). По итогам 2016-го бюджет вернул им 6,62 млрд рублей, а по итогам 2017 года — уже 10,95 млрд рублей.

— Естественный носитель — В России создают ракету для оперативных запусков — Выводить малые спутники на околоземную орбиту сможет сверхлегкая твердотопливная ракета. Для подготовки ее запуска потребуется всего около трех часов. Сейчас производители небольших аппаратов вынуждены ждать стартов более крупных носителей и нести существенные экономические потери.

— Быстрый разумом нейрон — Микрочипы наделили свойствами мозга — Вычислительные системы, способные обрабатывать и запоминать изображения "глазами человека", созданы в НИЦ "Курчатовский институт". Хранение и обработка данных в них осуществляются при помощи мемристоров — элементов, принцип действия которых аналогичен работе синаптических контактов между нейронами головного мозга.

— Буря на сердце — Ученые исследовали влияние космоса на здоровье — Российские исследователи нашли прямую связь между пиками геомагнитной активности и числом вызовов скорой помощи, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эти показатели ученые сопоставляли в течение полугода. Опытной площадкой был Якутск.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Власть стала больше тратить на чтение — Чиновники и парламентарии оформили подписку на газеты и журналы на 2019 год. Помимо деловой прессы они читают "Караван историй", Hello и журнал "Беспризорник". РБК выяснил, что выписывают президент, сенаторы и депутаты.

— Кандидатский минимум снижается вдвое — Рабочая группа администрации президента по избирательному законодательству договорилась смягчить муниципальный фильтр на губернаторских выборах и создать 30 цифровых участков в Москве для голосования на региональных выборах.

— Производители оружия и патронов нашли общую цель — Новый холдинг "Ростеха", в который войдут производитель стрелкового оружия ЦНИИТОЧМАШ и разработчик патронных линий КБАЛ им. Кошкина, возглавит бывший глава "Тракторных заводов" Альберт Баков. Ему предстоит увеличить выручку объединенной структуры втрое.

— Объем дотаций регионам поставил рекорд — Дотации регионам от федерального центра в 2018 году впервые превысили 1 трлн руб., оценил "Эксперт РА". При этом дотации обеспечили рекордный профицит в подавляющем большинстве субъектов.

— Правительство внесло банковский вклад в оборону — Правительство России прошлой осенью разместило в Промсвязьбанке депозит на 200 млрд руб., выяснил РБК. Информация о нем не раскрывалась, поскольку Промсвязьбанк в 2018 году стал оборонным банком.

— Штаты лезут на стену — 16 американских штатов оспорили в суде решение Дональда Трампа ввести режим ЧП на южной границе. Это несомненный удар по рейтингу президента США, который в итоге может помешать строительству стены на границе с Мексикой.

— AliExpress затесалась в сообщества — Пользователи "ВКонтакте" смогут покупать товары из ассортимента AliExpress прямо в соцсети. Интеграция происходит в рамках создания совместного предприятия и должна позволить китайской площадке увеличить аудиторию, а российской—ее вовлеченность.

— К "Специалисту" подъехали на маршрутке — Партнером московского метро по размещению рекламы оказался Карен Авагумян, владелец специализирующейся на пассажирских перевозках в Подмосковье компании "Ранд-Транс" и сын основателя автохолдинга "Авилон".

— Сербия отдала трубу России — Как выяснил РБК, "Газпром" отдал собственному подрядчику крупный контракт на строительство продолжения газопровода "Турецкий поток" в Сербии. Президент Владимир Путин оценивал российские инвестиции в этот проект в €1,4 млрд.

— Компании со всеми вытекающими — Российские компании. В 2018 году сталкивались с утечками информации чаще, чем годом ранее. Хорошая новость в том, что все больше руководителей начинают понимать, что это серьезная проблема.