МЕХИКО, 21 фев /ПРАЙМ/. Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в среду о достижении технической договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о возможности получения кредита в 10,2 миллиарда долларов.

Как заявил в своем обращении к нации глава государства, кредитная линия открывается на срок в 30 лет, ставка составит не более 5%.

Из этой суммы 4,2 миллиарда поступят от самого МВФ, а еще 6 миллиардов долларов — от шести международных финансовых организаций: Всемирного банка, Межамериканского банка развития, Банка развития Латинской Америки, Европейского инвестиционного банка, Латиноамериканского резервного фонда и Французского агентства развития.

"Благодаря твердым решениям, которые я принял, сегодня мы не являемся тем, чем стала Венесуэла, мы спасли долларизацию (экономики), мы восстановили демократию", – сказал Морено. По его словам, выделенные средства позволят в первую очередь создать новые рабочие места, в том числе удаленные — для женщин с маленькими детьми.