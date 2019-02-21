МИНСК, 21 фев /ПРАЙМ/. Правительство Белоруссии в 2019 году ставит задачу увеличить экспорт товаров без учета нефти, нефтепродуктов и удобрений в Россию на 7%, на Украину — на 30%, следует из постановления правительства, опубликованного его пресс-службой.

"Руководителям загранучреждений Республики Беларусь, должностным лицам, закрепленным за странами… поручено обеспечить ежемесячное увеличение объемов экспорта товаров в процентах к аналогичному периоду 2018 года не ниже показателей, определенных в приложении к постановлению", — говорится в сообщении пресс-службы. Контроль за выполнением этого постановления возложен на министерство иностранных дел.

Так, согласно приложению к постановлению, которое опубликовано на сайте правительства, экспорт товаров (без учета нефти, нефтепродуктов и удобрений) в Россию в 2019 году должен вырасти по сравнению с 2018 годом не менее чем на 7%, на Украину — не менее чем на 30%.

В страны Европы, в основном, экспорт должен вырасти на 5%. Наибольшего прироста экспорта белорусское правительство хочет добиться на рынке Венесуэлы — на 60%, Нигерии — на 45%, Аргентины — на 30%, Вьетнама — на 15%, Испании — на 12%, Китая и ЮАР — на 10%.